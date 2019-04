Pareja de 'Chica Badabun' confiesa ser autor intelectual de robo y secuestro

El joven youtuber Tavo Betancourt, conocido por ser uno de los integrantes del equipo Badabun en YouTube, se enfrentaría a las autoridades de México por haber sido el autor intelectual de un robo y secuestro. La pareja de Lizbeth Rodríguez, conductora de "Exponiendo infieles", contó todos los detalles de lo que vivió en el polémico caso que quedó expuesto en la red social.

Hace unos meses, el comunicador Tavo Betancourt estrenó el programa "Patitas al rescate", un espacio que usa para mostrar los casos de mascotas maltratadas o que son abandonadas en situaciones deplorables. En el episodio 2, que se publicó en el canal de YouTube, se hace una advertencia sobre las acciones que tomó el joven youtuber.

"Antes de que vean este video, tengo que confesarles que durante esta grabación cometí un delito. Pero antes de que me juzguen, quiero que conozcan los eventos que me orillaron a violar la ley. Espero me perdonen".

La historia que nos contó la estrella de Badabun fue la de una perrita de nombre Maya, la cual se encontraba en un estado crítico producto de las lesiones que tenía en su piel y por estar expuesta al sol, ya que se encontraba encadenada en un patio. Tavo Betancourt se acercó a la dueña de la casa para pedirle si le podía hacer entrega de la mascota para que reciba atención médica. La mujer se negó porque "era la distracción de su nieto".

Al escuchar la respuesta, la estrella de YouTube tomó la decisión de entrar a la casa de noche para llevarse el perro. Esto lo hizo sin ningún tipo de autorización por parte de los propietarios. Antes de realizar el "robo y secuestro", términos que él utilizó, fue ante la policía de México para hacer una denuncia, pero la rechazaron.

Tavo Betancourt se enfrentó a la policía por denuncia

