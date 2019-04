Daniela Darcourt posa con el verdadero “amor de su vida” [FOTOS]

Daniela Darcourt ha ganado gran popularidad en los últimos meses no solo por sus canciones sino también por las comparaciones con Yahaira Plasencia, sin embargo, sobre su vida privada no se sabe mucho.

Lo poco que Daniela Darcourt muestra en Instagram sobre su esfera privada son fotos con su hermana, a quien le ha dedicado emotivos mensajes.

Por ejemplo, a inicios de febrero, la intérprete de canciones como “Probablemente”, “Señor Mentira” y “Adiós amor” dejó un emotivo mensaje por el cumpleaños número 20 de Carolina Darcourt. En su publicación, la salsera calificó a su hermana como el amor de su vida.

“Un día como hoy, hace 20 años, mamá me dio el mejor regalo que un padre puede darle a un hijo. Gracias por todos estos años llenos de aventuras, historias locas y momentos inolvidables, mi pequeña. Feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol, amor de mi vida”, expresó Daniela Darcourt, de tan solo 22 años.

Semanas después, la salsera peruana compartió una tierna fotografía en Instagram en la que aparece mirando sonriente a la cámara, mientras que Carolina Darcourt le da un beso en la mejilla.

“Creo que ella aún no sabe lo importante que es su presencia en mi vida. Tanto que aún no calcula todo lo que mi amor puede llegar a hacer por ella... no sé si sea tu mejor ejemplo, pero me esfuerzo a diario para serlo. Te amo, mana”, expresó la joven que formó parte de la orquesta Son Tentación.

Días atrás, en una entrevista con las conductoras de ‘Mujeres al mando’, Daniela Darcourt manifestó su admiración por Paolo Guerrero, el futbolista que regresó al fútbol con un gol a favor del Inter de Porto Alegre.

“Me encanta Paolo porque me gusta el fútbol y siempre lo he admirado por la historia que tiene, porque me hace recordar mucho a mí porque antes de decidir quedarme en el canto, yo quería jugar fútbol. Siempre he jugado de delantera”, expresó en Latina.