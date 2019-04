Flavia Laos revela si Sheyla Rojas le envió foto en bikini a Patricio Parodi

La actriz y cantante Flavia Laos rompió su silencio para hablar sobre la supuesta foto que le habría mandado Sheyla Rojas a Patricio Parodi, donde la conductora de 'Estás en Todas' aparecería en bikini en una fiesta en yate, junto a Angie Arigaza, Paloma Fiuza y otras amigas.

Tras las confesiones de Pedro Moral en el 'El Valor de la Verdad', 'El Zorro Zupe' se presentó en 'Válgame Dios' e hizo esta impactante afirmación. Al enterarse de ello, Rodrigo González, conductor del programa se comunicó con la ex protagonista de 'Ven Baila Quinceañera' y le pidió presionar una de las teclas de su celular para confirmar si esta declaración era cierta o no. Tras ver la respuesta de Flavia, el presentador se mostró claramente sorprendido.

Hoy, Flavia Laos se presentó en 'En Boca de Todos' para aclarar esta situación que ha conmocionado a todos sus fans. La joven actriz aseguró que ella nunca afirmó ni negó lo sucedido. Además, dijo que prefiere no referirse a Sheyla Rojas, para evitar verse envuelta en un escándalo, especialmente ahora, que 'Shey Shey' en medio de la polémica, tras las declaraciones de su exprometido, el empresario Pedro Moral en 'El Valor de la Verdad'.

"Le contesté y me contestó Rodrigo y obviamente lo que yo le dije que yo no podía declarar porque en verdad no voy a opinar de nada ni de nadie ni de cosas que no me suman", señaló la rubia. Sin embargo, luego, envió un contundente mensaje que sorprendió a más de uno. "Yo creo que cada uno ya sabe lo que hace", aseveró enfáticamente.

