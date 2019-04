Vania Bludau presume compromiso y fans exponen que celebración fue por canje

Vania Bludau enterneció Instagram al publicar la fiesta de su compromiso con el abogado Frank Dello Russo. Luego de ello, diversas especulaciones giraron en torno a la ostentosa celebración.

Como se recuerda, la pareja -que radica en Miami- se fue de vacaciones a Europa a fines de año y desde Finlandia anunció el compromiso. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la modelo decidió revivir este nuevo paso tan importante en su vida con una bella fiesta en Lima.

“Como cuando la familia pide revivir el momento pero sin los renos, sin la nieve y el traje de astronauta. Love you Babe! Y el anillo llega gracias a Dulcefina”, se lee en un post de Bludau en Instagram acompañado de una foto donde aparece recibiendo un anillo gigante por parte de Frank.

Los seguidores de la modelo no dejaron de enviarle mensajes de felicitaciones y comentar por lo hermoso de la decoración. No obstante, no faltaron los mensajes burlones, pues algunos usuarios empezaron a preguntar y especular que la fiesta se habría realizado por medio de canje.

Los rumores empezaron a crecer luego que Vania etiquetara y agradeciera a una pastelería y organizadora de eventos. Hasta el momento, la expareja de Christian Domínguez no ha respondido a las dudas de sus fieles seguidores.

Cabe resaltar que no es la primer vez que los famosos de Chollywood recurren a esta modalidad. Recordemos que la famosa parejita-que se conoció en el reality “Esto es guerra”- Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi contrajeron matrimonio en el 2015 por medio de canje. Incluso, la celebración fue televisada y causó gran furor en los seguidores del popular programa de competencia.

