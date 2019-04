Carla García sobre incendio en Fiori: "la informalidad cobra más vidas"

¡El Perú de luto! Un bus interprovincial se incendió y cobró la vida de 17 personas que se encontraban al interior. La tragedia sucedió en el exterminal de Fiori, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, Lima.

Ante este trágico incendio, distintos usuarios de las redes sociales hicieron sentir su preocupación con mensajes en Twitter, una de ellas fue Carla García, quien se mostró claramente indignada por lo acontecido en el exterminal de Fiori.

"La informalidad cobra más vidas. Luego hay quienes defienden las custers ilegales y los paraderos ilegales 'porque tú no entiendes'. Entiendo que trabajar al margen de la reglas pone en peligro vidas. 20 personas muertas", expresó Carla García en su cuenta oficial de Twitter.

"El comandante de Bomberos actualiza la cifra de fallecidos en el bus incendiado en Fiori: aproximadamente 20", agregó en otro tuit.

Los usuarios de la red social respaldaron la indignación de Carla García y utilizaron la sección comentarios para expresar su opinión tras el trágico incendio en San Martín de Porres,

que cobró la vida de 17 personas.

"Ya es parte de la costumbre y la cultura en el país, que se busca lo más barato, sin importar todo lo que se sacrifica y los riesgos que conllevan", "pues en el Perú impera todo lo informal", "la verdad es que si tienes un accidente o mueres en un bus formal igual no pasa nada, cuantos accidentes han habido y las empresas siguen trabajando sin sanciones" y "la gente no toma los buses informales por gusto, si no porque son de bajos recursos y el informal es más barato", se pudo leer entre los comentarios.

Momento exacto del incendio de un bus en el terminal de Fiori

Créditos: Harry Gordillo Ayasta | Twitter: @harrygordillo