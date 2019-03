Magaly Medina arremete contra reportera de ‘Válgame Dios’ [VIDEO]

Semanas atrás Magaly Medina cuestionó duramente a Lorena Ormeño por las preguntas que le hizo a Nicola Porcella. A los pocos días mostró la misma actitud contra Milagros Leiva por la entrevista que le hizo a Melissa Loza. El último martes lanzó sus dardos contra la competencia.

Además de cuestionar a los programas ‘El valor de la verdad’ y ‘Válgame Dios’ por supuestamente tratar de “limpiar” la imagen de Nicola Porcella, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ tuvo duros calificativos contra Nataly Julca Valdez, reportera del programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

Magaly Medina no soportó que la comunicadora de ‘Válgame Dios’ aprovechara la entrevista que le hizo a Nicola Porcella para tomarse una foto con él junto al camarógrafo. Posteriormente subió la foto a su cuenta personal de Facebook.

“Así como una vez dije que una periodista de mi canal se comportó como fan, ahora debo decir que hay otra gente que también se comporta como fan. Miren la foto, que para mí me parece vergonzosa”, empezó diciendo Magaly Medina para referirse a la reportera de Latina.

“Esta foto la sube la periodista y el camarógrafo que lo entrevistó a Porcella. Lamento que periodistas se comporten como fan, así como critiqué una vez a una colega de este canal. Lamento que se tiren al piso y parezcan realmente la alfombra de las personas que entrevistan”, continuó la esposa del notario Alfredo Zambrano.

“Termina la entrevista y te tomas con Nicola Porcella, la foto: ‘Ay, Nicola tómame una foto’ y lo cuelga a su cuenta de Facebook para que todos los periodistas decentes nos avergoncemos. Si alguno de los chicos de mi programa hace eso, sencillamente al día siguiente no venga. Nunca me he comportado como fan en mi vida periodística”, concluyó Medina de forma irónica.

Magaly Medina cuestionó a Latina y América Televisión por intentar desacreditar la denuncia de Poly Ávila y Claudia Meza, quienes aseguraron que fueron víctimas de dopaje en una fiesta de Asia. “Él va a hablar donde no le hagan preguntas molestas y él encontró hace mucho tiempo un canal donde le dejan hablar, donde lo intentan limpiar (haciendo referencia a Beto Ortiz y su programa en Latina”, indicó la popular ‘Urraca’.

“En su casa televisiva, América TV (…) esta vez no lo defienden a diferencia de la vez pasada que sí lo escondieron bajo la alfombra, cuando salieron los audios violentos de Angie Arizaga”, acotó Magaly Medina tras la declaración de Nicola Porcella en la Fiscalía.