Alondra García Miró se luce al lado de Doña Peta antes de viajar a Brasil [VIDEO]

Los rumores de una posible relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró se hacen cada vez más fuertes. Se supo, por el movimiento migratorio, que la modelo viajó el pasado 20 de marzo a Brasil, se desconoce las razones, pero se cree que habría ido al encuentro del 'depredador'.

A esto se le suma la cercanía de ojiverde durante el terrible momento que afrontó la familia del futbolista del Inter hace unas semanas tras la pérdida del hijo mayo del 'Coyote' Rivera. Se le vio a Alondra acompañar a la morgue a Doña Peta e inclusive se mostró muy conmovida durante el velorio y entierro, sin embargo nunca se mostró al lado de Paolo.

Pero, unas recientes imágenes dejarían de lado las dudas pues las cámaras de 'Magaly TV, la firme' captaron a Doña Peta y a Alondra juntas. Ambas se mostraron muy contentas, a tal punto que se animaron a compartir un vaso de chicha de jora. En el avance publicado en las redes sociales del programa aseguraron que el encuentro se dio antes de que la modelo partiera a Brasil.

Hasta el momento ni Paolo, ni Alondra se han referido sobre su presunta relación sentimental.

Las predicciones de Reinaldo Dos Santos

En la reciente emisión de 'En Boca de Todos', Reinaldo Dos Santos aseguró que la modelo y el jugador del Internacional de Porto Alegre habrían pasado juntos en el país de la zamba.

El 'Profeta de América' indicó que Paolo Guerrero tendrá un año no muy estable y que está aburrido en Brasil.

"A ver, estuvieron juntos en Brasil, pero por alguna razón yo no los veo juntos a futuro. De hecho, Paolo Guerrero va a tener un año no muy inestable con muchas cosas que tienen en su vida y la vida de él no está para nada estable. Él no está feliz en Brasil", reveló el vidente.

Doña Peta y Alondra García Miró pasean juntas