Camila Escribens, la modelo que reemplazaría a Anyella Grados tras escándalo

Tras la filtración de un video que deja muy mal parada a la modelo Anyella Pamela Grados, la organizadora del Miss Perú no pudo ocultar su descontento con la actitud de la última ganadora del certamen.

Para las cámaras de Latina, Jessica Newton le pidió a la Miss Perú 2019 que devuelva la corona. "Entregar la corona es la salida más noble cuando alguien no cumple las reglas de una organización", indicó la exreina de belleza.

Según la directora del Miss Perú, la trujillana debería seguir el ejemplo de otras modelos que también se vieron involucradas en escándalos. "Rosa Elvira Cartagena, quien era una reina amada por la gente y por mí, se retira la corona sabiendo que había cometido algo que no podía pasarse por alto, la misma Melissa Paredes se retira la corona en un acto honorable y entrega la corona", recordó Jessica Newton.

"Yo aplaudo que una mujer no solamente tenga la elegancia, la valentía y coraje de llevar la corona, sino también de retirarla cuando no es el momento correcto", agregó.

Al ser consultada sobre la presencia de Anyella Grados, la amiga de Magaly Medina dijo que la norteña prefirió no acompañarla en la entrevista televisiva. Además tampoco se comunicó con ella cuando se difundieron las polémicas imágenes, el último martes.

"Me llegó el video, al igual que todo el mundo, ayer. Me habría encantado que mi reina tuviese la delicadeza de sentarse conmigo. Sobre el video nunca me enteré, nunca me lo comentaron y, la verdad, fue una manera más que desagradable de enterarme", dijo este miércoles en el programa ‘Mujeres al mando’.

Horas después, Jessica Newton se comunicó con Rodrigo González y Gigi Mitre para ampliar la explicación. Ante la duda del conductor de ‘Válgame Dios’ sobre quién sería la reemplazante de Anyella, la exreina de belleza contó que sería Camila Escribens, quien justamente estaba a lado de la organizadora del popular certamen de belleza.

Polémica en el Miss Perú

Jessica Newton confirmó que las polémicas imágenes fueron captadas durante un viaje a Rioja, en San Martín, al que asistieron varias de sus reinas. Camila Canicoba, una de las modelos presentes y compañera de cuarto de Anyella, registró la mala conducta de la trujillana, así como de otras integrantes de la comitiva.

Con el de supuestamente ayudar, Camila entregó los videos a la organización del Miss Perú para que tomen cartas en el asunto, sin imaginar que alguien de la organización hiciera público el material que podría dejar sin corona a Anyella Grados.