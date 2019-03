José José: Marysol Sosa revela que no tiene suficiente dinero para visitar a su padre

José José de nuevo en las portadas de las noticias del espectáculo debido a las reveladores declaraciones de Marysol Sosa, hija del cantante, dio en 'Hoy', programa producido por Televisa en México, en la que revela que le duele mucho no poder ver a su padre, pero que debido a su limitada situación económica le impide viajar hasta Florida y visitarlo. Tras convertirse madre le es mucho más complicado.

"Yo le dejé de ver el 6 de febrero, de hace un año, no lo he visto y no he tenido comunicación con él desde el pasado octubre", reveló Marysol a Raúl Araiza, presentador del programa matutino. Sin embargo, pese a la gran esperanza que tiene de volver a ver a 'El príncipe de la canción', dijo temer que al reencontrarse con su padre él la rechace porque como lo ha hecho con su hermano José Joel y otras personalidades.

La hija del cantante de 69 años también dijo que se convirtió en madre el pasado en septiembre del año pasado y que hasta el momento su padre no conoce a su nieta, pero tiene la esperanza de que pueda suceder pronto.

"Al día de hoy lo único que deseo es que su calidad de vida es que esté bien. Como hija creo que lo único que deseas de tus padres es que el tiempo que les quede aquí sea bien vivido, bonito; poder tener tiempo para compartir y sobre todo ahorita que tiene nietas. Mi hija solo ha visto fotos", contó Marysol Sosa.

La hija de José José, además de hablar de los motivos por las que no puede visitar a su padre, aprovechó las cámaras del programa 'Hoy' de Televsa para enviar emotivo mensaje al cantante. "Lo espero el día que digas. Espero estés bien, que tu salud al día de hoy esté recuperada en relación al día que te fuiste (a vivir a Estados Unidos). Te amo y te espero".

José José: Marysol Sosa cuenta los motivos por las que no puede visitar a su padre