Georgina Rodríguez: Todo sobre la novia de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez empezó a ser reconocida como la novia de Cristiano Ronaldo desde que lo acompañó en la entrega del premio 'The Best' de FIFA.

Pese a que antes de este evento Georgina había obtenido algunos méritos, muchos siguen reconociéndola por el jugador de la Juventus.

Conoce más detalles sobre su vida en esta nota.

Biografía de Georgina Rodriguez

Georgina Rodríguez de 25 años nació en Argentina. Formó una carrera de bailarina de ballet durante quince años.

"Mi formación en la danza clásica me ha aportado valores como el amor al arte, el compañerismo, la disciplina y la importancia de llevar una vida sana. En mi día a día, me gusta cuidarme haciendo deporte y comiendo de manera equilibrada", detalló en entrevista.

Así lo demuestra en su cuenta de Instagram donde sube fotografías y videos de las rutinas de ejercicio que sigue.

Georgina Rodríguez también contó que consume productos naturales y que trata de evitar comer alimentos pesados.

Su gusto por el ballet inició cuando tenía 4 años en el colegio Santa Ana. Cuando cumplió 14, esta práctica fue reemplazada por el modelaje.

Durante su adolescencia, trabajó en un bar y con el dinero que ahorró se mudó a Madrid para iniciar su carrera en el mundo de la moda.

En ese entonces tenía 19 años y vivía con su hermana, que estudia medicina.

Doble nacionalidad de Georgina Rodriguez

En una entrevista para XL Semanal en marzo de 2018, Georgina Rodríguez contó que su padre es argentino y su madre española.

Reveló que su llegada al mundo se dio durante una visita de sus padres a Buenos Aires. Ambos viajaron hasta allá para que su hermana Ivana conociera a la familia de su papá.

"Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca", reveló.

Georgina Rodriguez: trayectoria como modelo

Después de su mudanza, Georgina Rodríguez empezó a trabajar para Gucci y Prada en El Corte Inglés del Paseo de la Castellana, en Madrid.

Cuando tenía 23 años, conoció a Cristiano Ronaldo sin pensar que ese vínculo la ayudaría a impulsar su carrera como modelo.

Debido a que los fotógrafos la esperaban en las puertas de su trabajo y la gente solo ingresaba al local para verla, Georgina Rodríguez dejó de trabajar para las grandes marcas de moda.

Este hecho hizo que le llegaran varias ofertas de trabajo. Una de ellas provino de la agencia de modelos que representaba a Laura Ponte y Rocío Crusset en mayo de 2017.

Aunque las medidas de Georgina Rodríguez (85-62-90) no eran las que se requerían, habían marcas que querían trabajar con ella.

En su contrato se detalla que la modelo no hará pasarelas por su altura, ni dará entrevistas sobre su relación con Cristiano Ronaldo.

Su alimentación y estilo fue conservado por el estilista y nutricionista que la agencia le impuso.

¿Cómo conoció Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez?

Tras su ruptura con la modelo rusa Irina Shayk en enero de 2015, Cristiano Ronaldo no se había mostrado con una nueva pareja.

No fue hasta la entrega del premio 'The Best' de FIFA, cuando el jugador de la Juventus presentó oficialmente a Georgina Rodríguez como su novia.

La noticia se expandió cuando se publicó una fotografía de ambos en Ibiza donde ella lucía un traje de baño.

Se conocieron a finales de 2016, cuando Cristiano Ronaldo fue a la tienda Gucci de Madrid en la que Georgina Rodríguez trabajaba.

Ella fue la que estuvo a cargo de la elección de la ropa del futbolista. Se dice que él quedó encantado con la atención de la modelo y le pidió su número de teléfono cuando terminó de comprar.

Según los rumores, desde ese momento, Cristiano Ronaldo pidió al gerente de la tienda que solo ella lo atendiera a puerta cerrada, solicitud con la que ella estuvo de acuerdo.

Fuentes cercanas contaron que Georgina Rodríguez no tolera que la gente piense que ella está con el futbolista solo por su dinero.

A diferencia de la ex de Cristiano Ronaldo, la modelo argentina sí tiene una buena relación con la familia del astro portugués. Esto se debería al origen humilde de Georgina.

El 12 de noviembre de 2017, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija en común, Alana Martina y cuarto niño de Cristiano.

Instagram de Georgina Rodríguez

A través de su cuenta de Instagram, la modelo argentina no solo muestra sus rutinas de ejercicio y la alimentación saludable que sigue, sino también fotografías junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.

Estas son algunas fotos que ha compartido en los primeros meses de 2019.