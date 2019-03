Maju Mantilla y Tula Rodríguez rinden homenaje a Susan Ochoa [VIDEO]

Las conductoras de 'En Boca de Todos', Tula Rodríguez y Maju Mantilla, realizaron un merecido homenaje a Susan Ochoa en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Las presentadoras iniciaron su programa luciendo el mismo atuendo que Susan Ochoa vistió durante su participación en el Festival Viña del Mar 2019, donde la peruana resultó ganadora en la Competencia Internacional.

La cantante Susan Ochoa se mostró realmente emocionada por las palabras de reconocimiento y envió un mensaje para las mujeres peruanas en el Día Internacional de la Mujer.

"Siempre me ha gustado trabajar desde muy niña. A parte tenía que apoyar a mi familia y a mi mamá. Nadie me obligó a trabajar, siempre fue lo que quise hacer. Ha sido así en el largo de mi camino. Siempre he soñado con cantar, pero sabía que no era fácil... Muchas puertas se me han cerrado, pero otras se abrieron. Menos mal he tenido a personas que estuvieron a mi lado, como ha sido el caso de mi familia que me aconsejaron a seguir adelante", señaló Susan Ochoa.

"Estoy con todas las ganas de seguir trabajando para sacar adelante mis propios sueños y la de mis hijos", agregó.

Además, la cantante peruana se mostró agradecida con el apoyo del público:"Poco a poco he seguido mis sueños y estoy muy agradecida con el cariño del público".

La noche del 28 de febrero, Susan ganó por partida doble. Se consagró como Mejor intérprete y el tema ‘Ya no más’ se convirtió en la Mejor canción del festival. Con dos gaviotas, hizo feliz no solo a Pátapo sino a todo el país.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez rinden homenaje a Susan Ochoa

Susan Ochoa llegó a 'En Boca de Todos' tras ganar en Viña del Mar