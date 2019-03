Melissa Peschiera revela que sigue siendo acosada

Luego de participar como moderadora en el “Conversatorio de Igualdad de Género y Empoderamiento Femenino”, iniciativa en el marco del Día de la Mujer y de la campaña mundial de Avon #todoxellas, la periodista Melissa Peschiera reveló que sigue siendo acosada por José Carlos Andrade Beteta.

Como se recuerda, en abril pasado ella denunció que las autoridades habían liberado a Andrade Beteta, a quien había denunciado por intento de secuestro y acoso.

“Es una situación de violencia que viví y sigo viviendo. Y la enfrento no solamente por mí, sino por otras tantas mujeres. Ahora existe la ley del acoso, que no se aplicó en ese caso, por eso me encuentro trabajando para marcar un precedente, es complicado pero no cesaré”, indicó.

Señaló que Andrade Beteta la sigue acosando y que siempre ve la forma de intentar perturbarla. “Quiebra mis espacios de intimidad y sigo recibiendo mensajes y llamadas. La situación continúa”, dijo tras lamentar que la palabra de la víctima siempre se ponga en duda. “¿Qué interés podría tener una persona en invertir tiempo, dinero y desgaste emocional en demostrar de mil formas que eres efectivamente víctima?”.

“Yo podría quedarme callada y, una vez más, cambiar mis números, mudarme, si tuviera la capacidad, pero eso no es vida. Si yo no puedo enfrentarlo, ¿cómo serán las personas que no tienen voz? Pero seguiré, por mis hijos, por tus hijos, por las personas que no tienen un espacio, que no tienen voz. Tengo la responsabilidad de no quedarme callada y seguir luchando hasta obtener justicia, me cueste lo que cueste. Y a ese acosador le digo que tú no tienes poder sobre mí. Yo voy a luchar contra ti y contra quien tenga que luchar para hacerles entender a los abusivos y a los abusados que sí hay luz al final del camino”. ❖