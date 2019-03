Milagros Leiva le responde a Magaly: “Los veterinarios medican bien a las fieras"

‘Esto es guerra’ de periodistas… Milagros Leiva inició este jueves una nueva edición de su noticiero. En redes sociales muchos usuarios manifestaron su interés por la respuesta de la periodista a la popular ‘urraca’.

Después de más de una hora de programa, Milagros Leiva se animó a responderle a Magaly Medina, quien el miércoles lanzó dardos contra su compañera de ATV, entre ellas le pidió que se lavara la boca antes de llamarla mentirosa.

“Voy a decir algo: uno es dueño de sus silencio y esclava de sus palabras, siempre. Yo soy dueña de mis silencios, yo no escupo insultos, no es mi manera de ser. Tampoco uso la pantalla de manera personal, nunca lo he hecho ni en los peores momentos de mi vida. No es mi labor”, así inició la periodista de ‘ATV Noticias Edición Matinal’.

Leiva aclaró que si bien no está acostumbrada a los dimes y diretes con sus colegas, resaltó que no puede guardar silencio cuando hay mentiras de por medio. “Yo soy periodista y estoy en este canal para hacer periodismo, pero cuando dicen cosas que no son ciertas también las aclaro. Hay cosas que se han dicho que son groseras y que son realmente son insultos”, agregó.

Milagros Leiva dijo a su teleaudiencia que si ella quería, podría desmenuzar todo lo que dijo la popular ‘urraca’ en ‘Magaly TV, la firme’, sin embargo se iba a enfocar a hacer su labor.

"Yo no me meto al fango por diversión, no elegí esta carrera para esto. Además, por su puesto que podríamos empezar a contestar letra por letra, punto por punto de lo que ha dicho ayer (miércoles) la señora Medina en su programa. Voy hacer periodismo señora Medina", expresó.

Segundos después, Milagros Leiva continuó con su descargo. "Usted sea esclava de sus palabras, yo soy absoluta dueña de mi silencio. A veces los silencios son más estruendosos que los escupitajos. Usted ha dicho que es una fiera, las fieras tienen veterinarios y los veterinarios medican bien a las fieras por se acaso", resaltó.

"Por respeto a este canal en el que trabajo, por respeto a la audiencia y por respeto a los directivos de este canal, que me han pedido: 'Por favor Milagros'. Voy a quedarme callada", concluyó.

Milagros Leiva cuestionó a Pedro Barandiarán