Ivana vence a Rosángela en prueba y 'Chica Selfie' reacciona de la peor manera

A pocos días de haber ingresado al reality 'Esto es Guerra', la modelo Ivana Yturbe tuvo uno de sus primeros triunfos al competir contra Rosángela Espinoza.

'Retadora' y 'Guerrera' se vieron enfrentadas en una de las pruebas del reality de América TV, donde Ivana resultó ganadora por su buen desenvolvimiento y velocidad. Sin embargo, 'La Chica Selfie' minimizó el triunfo de su compañera durante el programa en vivo.

"En realidad me molesta que la llanta haya estado mal puesta y que esté toda chueca. Así no me gusta jugar, me gusta perder con la frente en alto, pero de esa manera no me gusta", sentenció Rosángela Espinoza minutos después del triunfo de Ivana.

"La llanta no estaba en las mismas condiciones. La mía estaba bien chueca en la parte de la tuerca", agregó la integrante de los 'Retadores'.

Ante este reclamo, el capitán Mario Irivarren pidió el micrófono para defender el buen desenvolvimiento de su ex enamorada y le pidió a Rosángela que no busque pretextos por no sumar puntos para su equipo.

Por su parte, Ivana Yturbe se rió en todo momento y celebró su triunfo ante Rosángela Espinoza, quien tiene un mayor tiempo en el programa de competencias.

Ivana Yturbe hizo su ingreso al reality de 'Esto es Guerra' tras confirmarse su relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán y se reencontró con Mario Irivarren, su ex pareja sentimental.

Tras su ingreso, Ivana fue bautizada en el reality de América TV como 'Ivanovski', un seudónimo que la guapa modelo no desaprueba.