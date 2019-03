Ivana Yturbe arremete contra Mario Irivarren por 'minimizarla' en vivo

Mario Irivarren tuvo que pasar por el temido 'Confesionario' de 'Esto es Guerra', donde recibió diversas preguntas incómodas que supo cómo esquivar con inteligencia cada una de ellas.

Sin embargo, cuando le tocó preguntar a Ivana Yturbe las cosas se tornaron tensas entre los involucrados. Mathías Brivio tuvo que intervenir para evitar que la situación se salga de control.

"A ver Ivana, pregunta....¿Tienes alguna pregunta o te quedó una duda, tal vez?", intervino Mathías Brivio, mientras que Mario Irivarren acotó lo siguiente: "¿No le dieron papelito?".

Mathías Brivio reprochó al integrante de 'Esto es Guerra' por preguntar que su ex solo podía intervenir con algo escrito o pautado por alguien.

"Por qué tendrían que darme un papelito...Por qué tendrían que darme un papelito, si quiero hacerte una pregunta te la podría hacer sin ningún papel", aclaró la pareja de Jefferson Farfán.

En tanto, Mario Irivarren fue sarcástico con la intervención de la, ahora, pareja de Jefferson Farfán.

"A lo que voy es que afortunadamente yo me las olía la semana pasada y pensé una pregunta, porque si me agarrabas así en vivo, no iba saber que preguntar", acotó el capitán de los 'retadores'.

"Mira, voy a seguir pensando porque hasta ahorita está bien aburrido...", replicó Ivana Yturbe.

En todo momento, Mario Irivarren trató de mofarse de la forma de reaccionar de su expareja, quien estuvo ofuscada en su momento porque el participante de 'Esto es Guerra' dejó entrever que ella es lenta para pensar.

Luego del intercambio de palabras entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren, sus compañeros del reality no pudieron contener las risas y pifias en contra de los ex.

Ivana Yturbe no toleró sarcasmo de Mario Irivarren