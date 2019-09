Mónica Sánchez criticó a congresista Yonhy Lescano por cómo se defendió de acusación

Parlamentario Yonhy Lescano habló ayer con respecto a la denuncia de acoso sexual que le puso una periodista, y tras escuchar las declaraciones, la actriz compartió duro mensaje en Twitter.

El congresista se presentó el último domingo en los programas Punto Final y Cuarto Poder para que de sus versiones tras haber sido denunciado por supuesto acoso sexual interpuesta por una periodista.

Primero, el congresista Yonhy Lescano conversó con Mónica Delta y manifestó que no necesita acosar a nadie y que la denuncia "es una patraña armada por el fujimorismo". Incluso, negó haber dicho anteriores veces haya dicho que "fueron los policías que usaron su celular" y se defendió diciendo que "hay conversación espontánea entre dos personas adultas. Quizás subidas de tono, pero no hay acoso". Mientras que en Cuarto Poder, donde fue entrevistado con Augusto Tordike, reiteró que "son bromas pícaras, pero no hay acoso".

Estas y otras frases como parte de su defensa del parlamentario, generó que la actriz Mónica Sánchez, recordada por su papel como 'Charito' en la serie 'Al fondo hay sitio', dejara polémico mensaje en Twitter dirigido al congresista.

"La defensa de #JonhyLescano lo coloca en un ligar francamente patético. Acción repudiable/defensa lamentable. Felizmente cada día queda más claro que la violencia hacia las mujres pasa por pretender culparlas y hacerlas responsables de la agresión. Deplorable- #ElChatdeLescano", escribió Mónica Sánchez en la mencionada plataforma social.

Mensaje de Mónica Sánchez en Twitter



Seguidores de la actriz opinan con respecto al parlamentario y su defensa

Congresista Yonhy Lescano es entrevistado en 'Punto Final' por Mónica Delta

El chat de conversación del celular del congresista Yonhy Lescano

Congresista Yonhy Lescano es entrevista en 'Cuarto Poder' por denuncia de presunto acoso sexual