Lady Gaga y Bradley Cooper: Las parejas de cine más famosas de Hollywood en los últimos años

La química entre Bradley Cooper y Lady Gaga, protagonistas de la película 'A star is born', los ha consolidado como una de las parejas del cine más famosas de Hollywood. Y es que, las historias de amor siempre serán las favoritas.

El romance en ficción emociona tanto a las audiencias, que los actores que encarnan a parejas de cine dentro de las películas enamoran al público, ganando reconocimiento por determinados papeles realizados junto a artistas con quienes la química y el talento pueden convencer que se trata de un sentimiento más allá de las pantallas.

Antes de Lady Gaga y Bradley Cooper, a lo largo de la historia del séptimo arte, muchas películas han logrado ese efecto: catapultar a sus protagonistas como parejas de cine emblemáticas.

¿Quieres saber quiénes son? Esta es la lista de parejas de cine más recordadas en Hollywood en los últimos tiempos.

Jack y Rose (Titanic)

Una de las parejas más recordadas del cine son Jack y Rose de la película 'Titanic'. El filme, uno de los más taquilleros de todos los tiempos, relata la historia de amor entre Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio).

A pesar de la diferencia de clases sociales, ambos viven un romance prohibido plasmado en inolvidables escenas como la sesión de dibujo en el camarote, el baile junto a los irlandeses de tercera clase del barco o el apasionado encuentro en el automóvil.

El momento más emblemático de la pareja se da cuando desde la proa del barco junto a Rose, Jack grita con los brazos extendidos: "¡Soy el rey del mundo!", con la banda sonora de James Horner y Celine Dion como fondo de la escena.

Ennis y Jack (Secreto en la montaña)

La película 'Secreto en la montaña' ('Brokeback Mountain') revela una historia de amor intensa, pero devastadora. Ennis (Jack Gyllenhaal) y Jack (Heath Ledger) csn dos jóvenes vaqueros enamorados, pero cuya unión es prohibida para la época (1963) y una comunidad que jamás aceptaría dicha relación.

Por la presión social, por más de dos décadas luchan contra sus sentimientos y se casan con sus novias, con quienes tienen hijos. En una de las escenas de la película, Jack le dice a Ennis para irse a vivir juntos alejados de la sociedad, pero se niega y siguen sus vidas por separado ante el temor al rechazo y la represión.

Ennis y Jack fueron la pareja de cine más controversial, pero recordada en los últimos años.

Johnny y Baby (Dirty Dancing)

La película trata sobre la historia de amor entre un profesor de baile y una adolescente. 'Dirty Dancing' convirtió a Jennifer Grey y Patrick Swayze en una de las parejas más recordadas del cine.

Desde el primer instante en que Baby vio a Johnny supo que era el hombre de su vida, por lo que no dudó en enamorarlo hasta que lo logró gracias a su valentía, venciendo las diferencias sociales y luchando contra los argumentos de su padre.

Sebastián y Mía (La La Land / La ciudad de las estrellas)

La película musical La La Land presenta a Mía y Sebastián, dos jóvenes que comparten grandes sueños, cometen errores y pasan por situaciones que comprenden la toma de decisiones difíciles.

Emma Stone y Ryan Gosling, por sus papeles protagónicos como Mía y Sebastián, se ganaron el título de una de las parejas del cine más reconocidas de los últimos años.

Han Solo y Princesa Leia (Star Wars)

Harrison Ford y Carrie Fisher interpretan a Han Solo y Leia Organa, la pareja de cine más recordada por la película 'Star Wars'. A pesar de que ambos personajes son muy diferentes, la historia de amor entre ambos trasciende en el universo.

Forrest y Jenny (Forrest Gump)

La película 'Forrest Gump' nos deja a una de las parejas de cine más reconocidas: Forrest y Jenny. La historia entre ambos comienza cuando Jenny (Robin Wright) le guarda un lugar a Forrest (Tom Hanks) en el bus escolar.

Ambos se casan, pero Jenny muere poco después. La frase de la película más recordada es "Corre, Forrest, corre".

Sam y Molly (Ghost: La sombra del amor)

La historia de Sam y Molly rompe las barreras de la muerte. La pareja interpretada por Patrick Swayze y Demi Moore es una de las más memorables, pues el film es considerado uno de los más románticos en la historia del cine.

Sam es asesinado por uno de sus compañeros de trabajo, por lo que trata de comunicarse con Molly a través de una psíquica para advertirle sobre lo sucedido y salvarle la vida. La escena más memorable y sensual de la película es cuando ambos moldean un jarrón de arcilla, mientras que la despedida entre ambos arrancó lágrimas en más de uno.

Sandy y Danny (Grease)

Olivia Newton-John y John Travolta le dan vida al popular Danny y la la tierna Sandy en 'Grease'. La trama gira en torno a dos adolescentes que se enamoran durante sus vacaciones en la playa en los años 50, sin saber que irán a la misma escuela.

Danny es el líder de los T Birds, jóvenes que usan casacas de cuero negras y Sandy es parte de las Pink Ladies, chicas vestidas de rosa. Al encontrarse, ambos buscan cambiar para parecerse, por lo que Sandy deja atrás sus vestidos por pantalones ajustados y chaquetas de cuero.

Sandy y Danny son la pareja más recordada del cine, pues juntos hicieron bailar al público con temas como 'You're the one that I Want' y 'Summer Nights'.

Sally y Harry (When Harry Met Sally)

La película 'Cuando Harry conoció a Sally' demuestra que sí puede existir la amistad y el amor entre un hombre y una mujer, temática que se aborda durante todo el film. Harry (Billy Crystal) y Sally (Meg Ryan) se convierten en la pareja más conocida del cine, cuya historia de amor pasa por diversas etapas: primero se odian, se vuelven amigos y luego, se enamoran.

Edward y Bella (Crepúsculo)

La película 'Twilight' escenifica una historia de amor prohibido y fantasía. Un vampiro se enamora de una humana y lucha contra sus instintos naturales.

Edward y Bella forman una de las parejas más conocidas del cine y la literatura en la saga de 'Crepúsculo'. A pesar de que Edward (Robert Pattinson) intenta mantenerse alejado de Bella (Kristen Stewart), ella lo busca y cuando inician una relación, le pide que la convierta en vampiro, a lo que él se niega. La relación está constantemente en peligro debido a la diferencia entre ambos.

Noah y Allie (Diario de una pasión)

'The Notebook' es una historia dulce que conquistó al mundo por su trama. Trata sobre Allie (Rachel McAdams/Gena Rowlands) y Noah (Ryan Gosling/James Garner), una pareja que la guerra en 1940 ni la prohibición de sus padres, además de las diferencias sociales, pueden separar.