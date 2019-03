¿Qué dijo Mario Irivarren sobre el ingreso de Ivana Yturbe a EEG?

Luego de estar desaparecida de las redes sociales y los medios de comunicación por su relación con el futbolista Jefferson Farfán, la modelo Ivana Yturbe reapareció en el ‘Esto es guerra’ ante la sorpresa de todos. Su expareja Mario Irivarren no podía creer que la joven estuviera en el set del reality de competencia, pues jamás imaginó que volvería al programa en medio de toda la polémica con su romance con el deportista.

Gian Piero Díaz y Mathías Brivio presentaron a Ivana Yturbe frente a todo el público y la cara de asombro del ‘guerrero’ fue notoria. Mario Irivarren nunca pensó que su ex volvería a pisar Pachacámac.

“¿Qué tal? ¡Por fin de nuevo aquí!. Súper nerviosa para que te voy a mentir. Hace tiempo quería esta revancha. Creo que salí y nunca pude demostrar de todo lo que puedo hacer”, señaló Ivana Yturbe ante la mirada de Irivarren. Gian Piero Díaz aseguró que la modelo peruana estaba muy nerviosa.

Al ver el ingreso de Ivana Yturbe, Mario Irivarren se quedó con la boca abierta y señaló: “¿Es en enserio?”, y lanzó una grosería. Los integrantes de ‘Esto es guerra’ mostraron su entusiasmo y otros empezaron a molestar al ‘guerrero’ por el ingreso de su ex al reality.

Ivana Yturbe no dudó en señalar que le gustaría estar en el grupo de los ‘Guerreros’, por su parte el capitán de los ‘Retadores’, grupo que lo lidera Mario Irivarren, indicó que no tiene problema en tener a su equipo a su expareja.

“Le puedo ceder la palabra a Pancho (Rodríguez) que compartió más tiempo con ella en la anterior programa de competencia... Ivana debería estar en los ‘Retadores’ porque sus últimos años estuvo en ‘Combate’ y creo que hoy de ese lado se sentiría identificada”, comentó Mario Irivarren ante la mirada de la modelo peruana.

Minutos después Rafael Cradozo le cuestionó por qué está en un programa de competencia, sí su pareja le puede hacer pasear por el mundo. Ella contestó tajante que es una mujer independiente y debe trabajar.

Romance

Jefferson Farfán e Ivana Yturbe están saliendo, así lo anunció Jazmín Pinedo a inicios del 2019. Jazmín reveló que el último viernes recibió la invitación de Ivana para ir a almorzar. La conductora de tv quedó sorprendida cuando vio a Jefferson Farfán en el restaurante "Entro a un box privado del restaurante, me encuentro con Ivana Yturbe, pero ella no estaba sola. Estaba muy bien acompañada. Entro, me siento y converso, y ellos ya no tuvieron que decirme nada porque claramente estos ojos pudieron observar que ya no existe solamente una amistad entre ellos”, reveló Jazmín Pinedo.

Esta es la primera fotografía de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe

Jefferson Farfán confirmó su relación con Ivana Yturbe con esta foto en Instagram. En la imagen ambos posan abrazados y sonrientes. No obstante, minutos después de publicar la fotografía, Jefferson Farfán decidió retirar la instantánea de Instagram.