Gabriel Soto responde a Geraldine Bazán sobre infidelidad con Irina Baeva [VIDEO]

Gabriel Soto y Geraldine Bazán continúan dando qué hablar a los medios de México, debido a que tras las declaraciones de la actriz sobre la infidelidad de la que fue víctima por parte del galán de telenovelas, hoy el actor decidió romper su silencio, y respondió con fuerza a las severas acusaciones.

Como se recuerda, Geraldine habló por primera vez del difícil momento que vivió tras descubrir la infidelidad de su esposo Gabriel Soto. Al ser consultado al respecto, el artista mexicano comentó que no había visto el blog de su expareja y se guardará su versión de los hechos para evitar más especulaciones sobre lo sucedido.

"No lo he visto, ya más o menos sé de qué me hablas, lo único que te puedo decir es que como siempre y está puesto en la portada que salimos en una historia siempre hay dos versiones (...) Mi versión me la prefiero callar por respeto a todos los involucrados (...) pero bueno, todos sabemos, los involucrados cómo sucedieron las cosas", aseveró el actor para un medio mexicano.

Como se recuerda, el divorcio de Gabriel y Geraldine conmocionó a todo México ya que se trataba de una de las parejas más sólidas del medio; sin embargo, el fin de la relación llegó de un momento a otro y se reveló que la 'manzana de la discordia' fue Irina Baeva.

Revelaciones de Geraldine Bazán

En su canal de YouTube, Geraldine Bazán contó cómo sucedieron los hechos entre Gabriel Soto e Irina Baeva. “Esta historia empezó el 20 de mayo del 2017, desconozco todo lo que haya detrás en tiempo”, inicia la actriz mexicana, quien aquella noche fue a ver a su esposo Gabriel a la obra de teatro que este protagonizaba con Irina.

Según Geraldine, cuando vio a Irina, sintió que esta la miraba con rencor. “En el momento en que acudí a saludar a unas de sus compañeras de mi exmarido, noté una actitud diferente, hostil, estas actitudes cuando alguien no te mira a los ojos; esas actitudes que nosotras como mujeres intuimos (…) tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos; él lo negó completamente”, manifestó.