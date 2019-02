Aparece íntimo video de Lewis Hamilton y su expareja Nicole Scherzinger [FOTOS]

Lewis Hamilton, actual campeón de la Fórmula 1, se ubica bajo los reflectores internacionales tras filtrarse un video íntimo con su expareja Nicole Scherzinger.

En la grabación, que no demoró en viralizarse en YouTube, se ve a la expareja en la cama, pero rápidamente fue eliminada. No obstante, eso no fue motivo para que se reprodujera más de 300 mil veces.

El video íntimo que estuvo en YouTube tiene una duración de dos minutos y medio, y muestra al piloto de Fórmula 1 junto a la cantante de Estados Unidos en su cama. Los protagonistas del clip posan acurrucacos, mirando a la cámara mientras se ríen y se dan efusivos besos.

La modelo Nicole Scherzinger, quien terminó su relación con Lewis Hamilton en el 2015, está destrozada porque este video íntimo se ha hecho público. Por su parte, el corredor británico está en plena pretemporada de Fórmula 1.

Como bien se sabe, Lewis Hamilton y la estadounidense estuvieron juntos durante casi ocho años luego de conocerse en los Premios europeos de la MTV. La relación tuvo muchas idas y vueltas, además fue víctima del asedio mediático de la prensa inglesa y las fuertes declaraciones que dio el piloto de Fórmula 1 luego del fin del romance. “Mis parejas siempre vienen después de los coches”, dijo el corredor británico.

Algunos meses después, la actriz y bailarina de Estados Unidos empezó a salir con la estrella búlgara de tenis Grigor Dimitrov.

El video íntimo de ambas celebridades solo es uno más en la amplia lista de metrajes personales de famosos que se han filtrado por hackers. Algunos ejemplos son las actrices Scarlett Johansson y Jennifer Lawrence.