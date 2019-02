Xoana González y Rodrigo Valle se reconcilian en San Valentín

El amor triunfó. Hace unos días la argentina Xoana González anunció el fin de su relación con su esposo Rodrigo Valle y aseguró que la distancia les jugó en contra. Sin embargo la pareja se volvió a juntar.

Vía Instagram, la modelo argentina reveló que Rodrigo Valle llegó a Argentina porque el viaje ya estaba programado, sin embargo ella creyó que el fisicoculturista no se acercaría a ella, pues la bloqueó de dicha red social.

A través de una publicación, la ex ‘Chica dorada’ aclaró que no estaba con su aún esposo y que no sabría si se encontrarían en Buenos Aires.

Sin embargo este jueves 14 de febrero, en el Día de San Valentín, la pareja sorprendió a sus seguidores al revelar que retomaron su relación.

A través de una romántica fotografía en Instagram, la argentina saludó a sus fans por el Día del amor y la amistad, además reveló que en esta fecha cumple justamente un mes más de casada con Rodrigo Valle.

“¡Qué viva el amor! Feliz día de San Valentín a todos y feliz aniversario de 2 años y 2 meses de casados a nosotros! Qué vivan las segundas oportunidades, que viva la paciencia y el chuku chuku de reconciliación @rodrigovalle_pro”, expresó Xoana González en la red social.

Por su parte, el esposo de la gaucha también compartió fotos de lo que fue la reconciliación y dejó un saludo por el Día de San Valentín. “Feliz día de los enamorados a todos y aniversario para nosotros...2 años y 2 meses de casados. Gracias a todos los que estuvieron”, expresó.

Hace unos días la argentina que perdió un juicio contra Melissa Loza usó su cuenta oficial de Instagram para anunciar el fin de su matrimonio con Rodrigo Valle, debido a que no pudieron lidiar con la distancia.



"Hace meses que vengo sufriendo y rogando que vivamos en el mismo país, si no quieres que sea Argentina, irnos a la china pero juntos, en Perú no es que no quiera es que no puedo entrar [...] Tenemos objetivos y proyectos diferentes, al igual que nuestras prioridades, te respeto pero yo no aguanto más. Si no quieres vivir conmigo acá y lucharla como hemos jurado ante un juez y ante un cura [...] no puedo seguir con una relación a distancia", escribió la rubia en Instagram.