Denuncia de Miss Trujillo fue tipificado como tentativa de violación [VIDEOS]

Claudia Meza, Miss Trujillo 2019, se presentó en el programa 'Magaly TV, la firme' para dar más detalles de lo que sucedió la madrugada del 26 de enero, fecha en que asistió a una fiesta donde estuvo Poly Ávila y chicos realities, entre ellos Nicola Porcella.

La modelo acudió, esta mañana, a la comisaría para entablar una denuncia en la que revela que fue una de las víctimas que terminó drogada en la misma fiesta de Asia, en la que estuvo la ex integrante de 'Combate', Paula Ávila. Jessica Newton, organizadora de Miss Perú, fue quien acompañó a la joven de 21 años a rendir su manifestación.

Fue Magaly Medina quien leyó parte del atestado especifica que cuando estaba drogada, el dueño de la casa Faruk estaba acostado al lado de ella queriendo forzarla y aprovecharse de ella, motivo por el cual la denuncia la han tipificado como tentativa de violación sexual.

Mientras la periodista relataba el documento, la Miss Trujillo se mostró nerviosa e incluso contuvo sus lágrimas y miraba por momentos a Jessica Newton, quien también acompañó a la joven de 21 años al programa de ATV.

Tras conocer el atestado, Magaly Medina se mostró sorprendida e indignada por todo lo que está generando el tema de la fiesta del 25 de enero, donde estuvo Nicola Porcella.

"O sea, ya no es una cosa de dopaje, de una cosa -digamos- que consideran un chiste algunos o no sabemos el si eso ha sido un modus operandi, ¿durante cuánto tiempo?, tampoco lo sabemos. Sin emabrgo yo creo que también deben haber otras personas que quiere si quieren hablar, tienen las puertas abiertas de este programa, tiene nuestro apoyo para ir hacer la denuncia. Porque yo creo que es hora que se sepan ciertas cosas que algunos consideran 'bromitas' o 'aventuras de fin de semana', pero creo que no es forma ni manera", dijo de manera seria la conductora de 'MagalyTV, la firme'.



