Silvia Cornejo: “Las drogas no pertenecen solo al mundo de la teve”

Luego de tres años de estar alejada de la pantalla chica, Silvia Cornejo retornó a la conducción del bloque de espectáculos en América Noticias edición mediodía. Sobre este nuevo comienzo y sus proyectos personales conversamos con quien fue Miss Perú Mundo 2006.

- ¿Cómo has encontrado los espectáculos en este retorno a la TV?

Siento como si estuviera volviendo a mi casa después de tres años, los espectáculos y la forma de dar la noticia no han cambiado en nada, lo veo todo igual felizmente. No me ha costado nada ponerme al día porque siempre me ha gustado estar al tanto de todo lo que sucede.

- Si tu compañera en el horario matutino Rebeca Escribens se caracteriza por su irreverencia, ¿cuál crees que es la característica que marca tu estilo de conducción?

Me gusta ser graciosa con mis comentarios pero sin dañar a nadie. Pero nunca he tenido que medir mis palabras porque considero que puedo dar un comentario con la ‘chispa’ que tengo pero sin ser hiriente ni ofender. Al igual que Rebeca, soy auténtica, natural, sincera, eso es lo lindo, no tener que crear un personaje en pantalla.

- ¿A qué te has dedicado este tiempo que has estado fuera de la teve?

A disfrutar de la maternidad, mi hijo ya cumplió dos añitos y ha sido superlindo estar dedicada a él, no me lo he perdido ni un instante. Me ha cambiado la vida por completo pero estoy feliz.

- ¿Hay planes de aumentar la familia?

Por ahora no, porque aunque disfruto de la maternidad, es agotador y esclavizante.

- ¿Cómo está la relación con el padre de tu hijo, Jean Paul Gabuteau?

Estamos bien, disfrutando juntos como familia , viviendo el día a día.

- ¿Tienes temor de volver al matrimonio?

No es eso, ni es miedo al fracaso, es solo que ya me casé y me tocó divorciarme, él también pasó por lo mismo y ahora no vemos la necesidad de tener un papel firmado porque eso no nos asegura la felicidad. No descartamos el matrimonio pero no es nuestra prioridad.

- Ahora que estás al frente de las noticias de farándula, ¿qué opinión tienes acerca de las drogas en el entorno de los ‘chicos realities’?

Es un tema delicado, esperemos que las investigaciones aclaren las cosas porque a veces los inocentes pagan las consecuencias de la gente que actúa mal y las figuras públicas siempre están expuestas a muchas cosas.

- ¿Te tocó vivir una situación similar en el mundo del modelaje?

Nunca vi drogas ni fueron parte de mi entorno pero las drogas están en el mundo empresarial, de abogados, administradores, etc. no pertenecen solo al mundo de la teve, pero ya depende de cada persona cómo reacciona frente a ellas. Por mi parte, desde que estaba en el colegio cuido mi vaso porque uno no sabe lo que puede suceder, así estes en una casa o una discoteca.