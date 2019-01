Erick Sabater tomará acciones legales contra Coto Hernández [VIDEO]

Ayer, Erick Sabater y Coto Hernández generaron noticias tras la pelea que protagonizaron a la salida de Latina, a plena luz del día y en medio de las miradas de susto y sorpresa de las personas que transitaban por la zona.

El dominicano estuvo ayer en el programa 'Magaly TV, la firme', horas después del bochornoso incidente, para dar detalles de las diferencias con Coto Herández y ha denunciado que tomará acciones legales contra su excompañero.

"Eso viene desde el año pasado por un tema de un alejamiento que tuvimos los dos, no quedamos como enemigos ni nada. Ahí quedó, hasta que se veía como que había una discusión entre los dos y él daba entender eso [...] [Luego] Ambos lo aclaramos, desde entonces no supe más de él, ya no era mi amigo", contó la expareja de Michelle Soifer en la entrevista que tuvo con Magaly Medina.

Vale recordar que, primero, Erick Sabater y Coto Hernández tuvieron un intercambio de palabras durante un enlace telefónico en el programa 'Válgame Dios', debido a los comentarios que hizo el dominicano con respecto al acercamiento del costarricense y la cantante Yahaira Plasencia, las cuales no habrían sido del agrado de la expareja de Karen Dejo quien no tuvo reparos en decir fuertes frases contra su ex amigo durante programa en vivo de Rodrigo González y Gigi Mitre.

La expareja de Michelle Soifer explicó a detalle realmente cómo sucedieron las cosas. "Yo llego de viaje ahora, me invitan como panelista [en 'Válgame Dios'], comienzan a tocar unos temas y en ese momento me preguntan a mí: "oye, qué piensas de esta situación", y yo digo: 'bueno, yo tengo entendido, que ya hace varios años, un año y medio en promedio, que él [Coto] tenía una intención de llegar a ella, pero no con una mala".

Previo a finalizar la entrevista, Erick Sabater dijo que tomará acciones legales contra Coto Hernández."He hecho una denuncia pública, ya ahora mismo mi abogado va a comenzar a proceder con esto".

Video de la entrevista de Erick Sabater, en 'Magaly TV, la firme', referente a la pelea con Coto Hernández

