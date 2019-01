Rosario Sasieta estrena magacín

Rosario Sasieta regresa a la pantalla chica al frente de un espacio magacín, que se estrena hoy a las 7 de la noche por UCI Noticias. “Nuestra gente necesita una televisión marcada por una sonrisa, por una mano buena que ayude, por un consejo. Este magacín ofrecerá desde actualidad pasando por bloques que considero novedosos como resaltar emprendimientos; pero también contenidos utilitarios de salud, cultura, turismo, legal, gastronomía y tantos otros tópicos que no se exploran en el día a día”, explica la conductora de “Esta noche con Rosario Sasieta”.



“Vamos de 7 a 8 p.m por la señal de UCI Noticias y saldremos en canal 11 señal abierta, el canal 38 por Movistar TV, Canal 11 de Claro TV y más. Estamos abarcando a todos para que nadie quede sin la posibilidad de poder acceder al espacio”, manifiesta la llamada “Señora Ley”.

Consultada sobre el por qué no se subió a la ola en el boom de las abogadas en TV; señaló que “Nunca me he prestado para cosas en las que genuinamente no haya creído positivas. Preferí en ese momento dar un paso al costado pese a que hubo propuestas y muy espectaculares. Agradezco haber tenido la lucidez de decir no en su momento. Uno siempre es útil mientras tenga un alma limpia y no esté envilecida por el dinero”.



“Este programa me da la oportunidad de servir y de ser un poco la madre de todos. A veces pienso que no tuve hijos propios para poder cuidar y proteger a los niños del Perú así que por eso no hay pena ni rencor por no haber sido madre”, concluye Rosario Sasieta.