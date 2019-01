Renzo Schuller reaparece en ATV tras distanciarse de Gian Piero Díaz [VIDEO]

‘Esto es Guerra’ inició la temporada remeciendo el espectáculo local al contratar a Gian Piero Díaz para que reemplace a María Pía Copello y para que se convierta en el nuevo partner de Mathías Brivio.

Cuando Gian Piero Díaz apareció en el set de Esto es Guerra, tal vez el más sorprendido fue Mathías Brivio, pues aparentemente no sabía quién iba a reemplazar a María Pía.

La salida del popular ‘Pipi’ de ATV también tomó a todos por sorpresa a los rostros y gerentes de ATV, sobre todo a Renzo Schuller, con quien conformaba una de las mejores duplas de la televisión.

Cuando el programa de Magaly Medina intentó comunicarse con Renzo Schller para que se pronuncie sobre el ingreso de Díaz a América Televisión, el exconductor de ‘Combate’ no quiso hablar de más y solo manifestó que él tampoco sabía nada. "La verdad, si es para de Piero, prefiero no. Ayer (el lunes) yo también me enteré", expresó el popular 'Shushu'.



Tras la llegada de Gian Piero a EEG, algunos medios han empezado a especular que Schuller también se iría al canal de Pachacamac. Sin embargo, al parecer, Renzo no seguiría los pasos de su excompañero, al menos así lo dejó entrever con sus últimas publicaciones de Instagram.



A través de sus historias, el carismático conductor de televisión publicó varios videos suyos recorriendo las oficinas de ATV. “Bueno, aquí esperando. Tengo una reunión y todavía no llega nadie. (…) ¿Qué hacemos? Nos pondremos a revisar la oficina para ver qué hay”, dice en broma Renzo Schuller.



Las publicaciones del conductor en Instagram han emocionado a los seguidores de Combate, quienes esperan verlo pronto en televisión.