Exintegrante de ‘Combate’ revela que el futbolista está soltero [VIDEO]

Kristel Sakay se hizo popular en el medio después de que se filtrara un video de ella y Paolo Guerrero bailando en el día de su cumpleaños del futbolista. Aunque la joven ya pisó un set de TV porque participó de ‘Combate’ en el 2017, esta vez, fue invitada al programa de Magaly Medina, “Magaly Tv, la firme”, el último viernes para hablar del seleccionado nacional.

La ingeniera industrial comentó que “solamente bailó con Paolo, pero nada más”. “Somos amigos y nos llevamos súper bien… Sí (bailamos) nada más. Me dijeron de la a a la z (en las redes). Nos hablamos como cualquier amigo se puede hablar”, comentó la exintegrante de ‘Combate’.

Magaly Medina le recalcó en varias oportunidades si Paolo Guerrero estaba soltero, la joven lo confirmó, esto a raíz de los rumores de que habría retomado su relación con Alondra García Miró después de finalizar su romance con Thaísa Leal.

“Él me dijo. Está soltero desde hace un tiempo”, aseguró Kristel Sakay. Además, indicó que Paolo Guerrero tiene un estilo muy peculiar para bailar. “Él baila muy bien. Tiene un estilo peculiar y se divierte”, comentó. “Hemos cruzado con un grupo d ¿amigos de salir con él porque somos amigos y lo vamos a seguir haciendo… A mi no me gustan los ‘choques y fuga’”, dijo la excombatiente ante las preguntas de la conductora d TV.

Recordemos, Alondra García Miró y Paolo Guerrero fueron vistos en un restaurante Miraflores de la mano. La propia Jazmín Pinedo lo contó en un programa en vivo. Las declaraciones de la modelo hicieron que los rumores se dieran mucho más fuerte en el medio del espectáculo.