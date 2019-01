Magaly Medina ataca a Tilsa Lozano y le recuerda su pasado con el 'Loco' Vargas

Magaly Medina continúa con sus fuertes ataques en contra de la modelo Tilsa Lozano, debido a que tras anunciar su regreso a la pantalla chica con un programa de televisión, la periodista no dudó en enviar duros comentarios contra la Vengadora, recordando sus fracasos amorosos con Juan Manuel Vargas y Miguelón, el padre de sus hijos.

La popular pelirroja no midió sus palabras y terminó calificándola de infeliz. “Si es verdad (lo del ‘búnker’), que me lo enseñe para presentar mis papeles de divorcio. Confío en mi esposo. ¿Si mi felicidad molesta a Tilsa? Tiene razón para que le fastidie, porque a ella le ha ido por la pata de los caballos. Uno (Juan Vargas) no la oficializó, la tenía arrinconada y tenía mujer, y el otro (Miguel Hidalgo) andaba de parranda mientras ella estaba cuidando a los hijos en la casa”, dijo firme Magaly Medina para el diario Trome.

Para la pelirroja, Tilsa Lozano no sería una persona feliz, ya que es "bastante envidiosa" de su felicidad. "Tengo un marido que no es un mantenido y me trata como a una reina", aseguró la conductora de televisión, quien regresa a ATV con el programa 'Magaly TV: La firme'.

"Las puertas de mi programa no están cerradas para nadie, pero somos un programa ‘chihuán’. No creo que le podamos pagar lo que ella suele pedir", manifestó la periodista al ser consultada sobre si invitaría a Tilsa Lozano a su programa que se estrenará el lunes 14 de enero a partir de las 9 de la noche.

Como se recuerda, Magaly aseguró que acabó su contrato con Latina en una reciente conferencia de prensa, donde reveló cuál sería el contenido de su programa y cómo hará para triunfar ante la fuerte competencia.

