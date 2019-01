Susy Díaz revela razones por las que no visitó a Paco Ferrer en el hospital

El último fin de semana una noticia remeció la farándula nacional. Ernesto Pimentel fue quien comunicó, a través de su cuenta oficial de Twitter, el fallecimiento de Paco Ferrer. "Una oración para un artista y compañero. Un abrazo y aplauso por tu recuerdo", fue lo que escribió el conductor de televisión.

Muchos personajes del medio local no dudaron en expresar sus condolencias a la familia y algunos recordaron los momentos que vivieron con el bailarín. Como se sabe, una de las grandes amigas de Paco fue Susy díaz, quien declaró a un conocido medio las razones por las que no lo visitó en el hospital.

La excongresista señaló que era su hija Florcita quien visitaba a Paco Ferrer y fue ella quien le dijo que él la estaba llamando, pero ella decidió no ir, porque le iba a afectar. "Soy muy nerviosa, me deprimo, me pongo muy mal. Con las justas fui a la clínica y al entierro de Augusto Polo Campos, así que preferí recordar a Paco como en sus buenos tiempos, esos que pasamos juntos”, fue lo que señaló al diario Ojo.

Susy además aprovechó de recordar cuando Ferrer fue su asistente en el Congreso. Durante ese tiempo, él vestía muy elegante para cumplir con sus labores. Así también, cuenta que fue él quien le presentó a su exposo, Percy Arévalo. "Fue el cupido de una relación que lamentablemente acabó mal", declaró.

La exvedette recorrió gran parte del Perú con el bailarín por la obra 'La caperucita rota'. "Conmigo se portó muy bien, fuimos muy amigos, en muchas oportunidades el confidente que uno siempre quiere tener al lado. [...] Lo voy a extrañar, tantas cosas vividas que se lleva de un momento a otro la muerte. Lo único cierto es que mis recuerdos siempre serán los mejores cada vez que me acuerde de él", finalizó Susy Díaz.