Natti Natasha causa furor en Instagram con su sensual baile [VIDEO]

En vísperas de celebrar Año Nuevo, la cantante dominicana publicó en Instagram impactante fotografía donde se luce con sorprendente vestuario. Ahora, la cantante de reggaetón, Natii Natasha, no quiso dejar pasar la oportunidad de alegrar a sus fanáticos en los primeros días del año 2019. Y el reciente video que ha publicado ha recibido miles de comentarios positivos.

La artista musical decidió realizar otra versión de su videoclip de "Me gusta", y no tuvo mejor idea que realizar sexys movimientos de caderas dentro de una tienda y, esta vez, con la cámara de su celular.

En el audiovisual también se observa que, mientras se escucha parte de la mencionada canción, la dominicana sale tras unas cortinas de un probador, que sería una tienda de ropa, usando un polo escotado, jeans y un particular vestuario color verde que hace notorio contraste con los lentes rojo que lleva puesto la intérprete de "Sin Pijama", canción junto a Becky G.

"Fun times" (Momentos divertidos), escribió la intérprete de "No me acuerdo" junto a Thalía, en su cuenta de Instagram al momento de subir el video que en unas horas se convirtió en furor. Además la publicación superó los 200 mil 'me gusta', además de miles de comentarios que resaltan la belleza de la cantante de reggaetón, así como el talento que tiene para bailar.

Natti Natasha y Thalía unieron fuerzas para tema que formó parte del nuevo álbum de la actriz y cantante mexicana. "No me acuerdo" fue el título de la canción que luego compartieron el videoclip en Youtube que en dos meses alcanzó los 200 millones de reproducciones.

Natti Natasha y Becy G también lograron record en Youtube con su tema "Sin Pijama". En solo cuatro meses de haber sido lazado, el videoclip sumó los 700 millones de reproducciones.