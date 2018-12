Año Nuevo 2019: Figuras de TV despiden el 2018 con bikinazos de infarto

A pocas horas de recibir el Año Nuevo 2019, María Pía Copello, Melissa Paredes, Melissa Klug, Brunella Horna, entre otras figuras de Chollywood alborotaron Instagram al presumir sus sexys cuerpos en bikinis de infarto. Fans de redes sociales no dejaron de halagar a cada una de sus estrellas.

Algunas de las figuras de la televisión peruana decidieron viajar al extranjero para recibir el Año Nuevo 2019, mientras que otras eligieron quedarse en el país para despedir el 2018 junto a sus seres queridos.

PUEDES VER María Pía Copello presume su cuerpo fitness desde las playas de Brasil

"Que tus sueños tengan la valentía que le falta a tus miedos", "Disfruten de las vacaciones", "Eres la mejor de todas las figuras de la TV", "Hermosa como siempre", "Estás más linda con el paso de los años, María Pía", "La mejor 'guerrera' que tiene el programa de América TV", "Pásala súper a lado de tus seres queridos", se leen algunos comentarios que se aprecian en Instagram.

En tanto, Spheffany Loza, hermana de Melissa Loza, y Poly Ávila utilizaron sus respectivas cuentas de Instagram para dejarles mensajes a todos sus seguidores.

"Me despido de este 2018 de la mejor manera: quitando y borrando lo malo, lo negativo y llevándome todo lo bueno que me pasó, todo el aprendizaje; ¡Gracias a Dios por este 2018! Inicio este 2019 con muchas energías, con positivismo. Que este año sea mejor para todos, que estén llenos de salud, de felicidad, de amor, dinero y mucho, mucho trabajo. Éxitos totales y bendiciones para todos ¡Feliz año!", fue el texto que la hermana de Melissa Loza utilizó para su fotografía que robó más de una reacción en la esfera virtual.

"Chau 2018, fuiste un año hermoso, pero lleno de momentos de m#$%&@ también. ¡Un año donde aprendí muchísimo, un año donde me caí muy fuerte y me levanté aún mejor. Un año donde conocí personas hermosas, un año que me deja en claro que el 2019 vendrá con todo. Así que chau malas energías, chau personas tóxicas, chau pensamientos negativos y bienvenido el amor, la salud, el trabajo, lo positivo, lo bueno, lo maravilloso. Porque así lo decreto y así será, ven con todo 2019 aquí te espero", escribió la excombatiente.

Así como la hermana de Melissa Loza, las diversas chicas realitys hicieron lo suyo en sus cuenta autorizadas de Instagram, donde obtuvieron miles de 'Me gusta' con cada una de sus publicaciones de 'alto voltaje'.