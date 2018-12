Juliette Binoche: “En general, hay un desprecio a los actores y actrices”

El País

La célebre actriz francesa Juliette Binoche ha presentado en España su última película Viaje a Nara (Visión) en la que encarna a una escritora en busca de una extraña planta medicinal y de sí misma. “Estuve rodando tres películas a la vez. Y al mismo tiempo estaba metida en una gira en la que interpretaba canciones de Barbara (Monique Andrée Serf). Fueron tres o cuatro meses apasionantes, difíciles, agotadores física y mentalmente”.

¿Se lleva los personajes a casa después de los rodajes?

Lo que cuenta en la interpretación es la preparación. Una puede decidir no prepararse mucho previamente, es una forma como otra cualquiera de trabajar, pero en mi caso es una obligación. Es como la gestación de un embarazo. El rodaje es solo la llegada, el parto. Es una consecuencia, no es casi nada. Pero la gestación lo es casi todo. Y a menudo los productores llevan eso muy en Estados Unidos, que un actor contrate a un coach es completamente normal. En Español, no. Y después de 35 años de profesión, la cosa sigue igual. Es bastante triste.

La relación entre los productores y los directores con los intérpretes nunca fue fácil… escuchándola, queda claro.

En Francia, sobre todo, pero en general hay como un desprecio hacia los actores y las actrices, en el sentido de que parece que es el director de la película el único que lo sabe todo. Y eso no es cierto. Los productores sienten veneración por los directores, creo que porque así ellos también se sienten artistas… y suelen creer que los actores y actrices han de estar a su servicio. O esa es la sensación que yo tengo.

¿Le gusta la idea de Juliette Binoche como rostro de una especie de Francia? La mujer parisiense bella y distante, la imagen de conocidos perfumes, la actriz de prestigioso…

Eso me recuerda a una cosa que me dijo una vez Gérard Depardieu: “Oye, Juliette, tú no haces más que películas bonitas”. Me lo dijo como un reproche, era algo que le ponía nervioso. En aquel momento no reaccioné. Con el tiempo me di cuenta de que era una especie de envidia, pero al mismo tiempo me hizo reflexionar: ¿no habré estado eligiendo papeles para gustar a mi madre? Porque en casa de mis padres había un poco de aquello, ¿eh?: “Ni cantas, ni bailas, ni actúas”, me decían. O sea, siempre hubo un “sí, pero”. Y eso me irritaba, pero también me ayudó a luchar.

Usted contó que había sido víctima de agresiones sexuales. Y apoyó el manifiesto impulsado por Catherine Deneuve contra los excesos del #MeToo. ¿Cómo contempla hoy la lucha por la igualdad?

Ha habido un movimiento que era necesario para que se produjera una toma de conciencia, para que las cosas se empezaran a mover. Y a mí que exista ese movimiento me parece bien. Pero al mismo tiempo creo que al #MeToo le ha llegado ya la hora de evolucionar hasta crear una especie de “conciencia de lo femenino”. Quiere decir que hombre y mujer —los dos juntos— alcancen un equilibrio.

Impresionaba bastante leer su relato de esas tres agresiones sexuales a los 7, a los 18 y a los 21 años. ¿Se ha arrepentido de contarlo?

No. Para mí no es en absoluto un tema tabú. Quizá porque había hablado de ello mucho antes de que saliera el movimiento #MeToo y todas esas historias. ¡Desde luego, no esperé a ese momento para hablar! Bueno, cuando me ocurrió el primero, hablé de ello con mi madre. Primero hablé con una amiga y eso me dio fuerzas para hablar con mi madre. Yo estaba aterrada de que ella se lo dijera a alguien, y sobre todo a los profesores. De hecho, nunca supe si lo hizo o no. Empecé a usar siempre pantalón. Y de forma inconsciente empecé a tener una relación mucho más desconfiada con los hombres. Pero a la vez sufrir esas tres agresiones sexuales me fortaleció porque me enseñó a construir mis propias defensas. Desde luego, es mucho mejor no tener que hacerlo, claro.

De hecho, ha admitido en público que Harvey Weinstein nunca la molestó (dijo que era consciente del monstruo que llevaba consigo)…

Pero es que es eso, es que cuando me tocó tratarlo, yo ya estaba muy preparada por… digamos que por las cosas a las que había tenido que hacer frente. Ya tenía muy claro que tenía que protegerme, así que cuando tuve que trabajar con él, hacía muchos años ya que me encontraba en una situación de alerta.