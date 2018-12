Muere la cantante y compositora brasileña Miúcha a los 81 años

La cantante y compositora brasileña Heloísa María Buarque de Hollanda, conocida popularmente como Miúcha y una de las principales voces femeninas de la Bossa Nova, murió a los 81 años en el hospital de Río de Janeiro en donde era tratada de un cáncer de pulmón, según fuentes médicas.



Miúcha, hermana del famoso cantautor Chico Buarque y primera esposa del compositor y guitarrista Joao Gilberto, uno de los padres de la Bossa Nova, murió víctima de un paro cardiorrespiratorio tras el agravamiento de sus problemas respiratorios en el Hospital Samaritano, según el boletín divulgado por el centro médico.

La artista, hermana igualmente de las cantantes Ana de Hollanda y Cristina Buarque, era madre de la igualmente cantante Bebel Gilberto.



La cantante lanzó 14 discos en 40 años de carrera y, conocida internacionalmente, se presentó en diferentes países, principalmente en Italia, Estados Unidos y Japón.



Su último trabajo, "Rosa amarela" (1999), fue lanzado en Japón antes de que pudiera ser conocido en Brasil.



Sus mayores éxitos datan de la década de 1970, cuando se hizo famosa como intérprete de grandes clásicos de la Bossa Nova y de la Música Popular Brasileña (MPB), como Maninha (que Chico Buarque compuso en su homenaje), Pela luz dos olhos teus (Vinicius de Moraes), Vai levando (Chico Buarque y Caetano Veloso), y Samba do avião y Falando de amor (Tom Jobim).



Miúcha, que estudio historia del arte en París en la década de 1960, conoció en un viaje de vacaciones a Italia a la cantante chilena Violeta Parra, quien fue la que la presentó al compositor Joao Gilberto, que ya tenía fama en Europa como creador de la Bossa Nova.



Ambos estuvieron casados por ocho años y fueron padres de Bebel Gilberto, que la sucedió como una de las voces y musas de la Bossa Nova.



Su primer disco fue "The Best of Two Worlds" (1975) en asociación con Joao Gilberto y Stan Getz.



Esa producción la convirtió inmediatamente en compañera en varias presentaciones de famosos músicos brasileños como Tom Jobim, Vinicios de Moraes y Toquinho. Con los tres participó en una presentación en Italia cuya grabación es considerada como uno de los mayores clásicos de la Bossa Nova. Con información de EFE.