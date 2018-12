¿Qué dijo Sheyla Rojas sobre ser el posible reemplazo de María Pía en 'EEG'?

Luego que María Pía Copello se despidió de la conducción de 'Esto es Guerra', los fans del reality señalan a Sheyla Rojas como un posible reemplazo. Ante los distintos comentarios, la rubia presentadora se pronunció en un medio local donde dejó claro que ella sí desea manejar la conducción de 'Esto es Guerra' junto a Mathías Brivio.

"Yo estuve reemplazando a María Pía (Copello) y aprendí muchísimo al lado de Mathías Brivio. ‘Esto es guerra’ es demandante, por el horario, pero si se me da la oportunidad, estaría agradecida", declaró Sheyla Rojas para el diario Trome.

Además, la actual conductora de 'Estás en todas' habló de sus vivencias en este 2018 y dejó claro que nada ha sido fácil en su carrera televisiva: "Estuve muy enfocada en mis trabajos, en mis proyectos, en mi familia. Estoy agradecida por todo lo que me pasó este 2018... No todo ha sido color de rosa, pero las dificultades me motivan a salir adelante".



Por otro lado, Sheyla Rojas se refirió a la salud de su único hijo: "Mi hijo ha evolucionado muchísimo. Es un niño que no se amilana ante nadie, ahora participa en carreras. Yo siempre lo motivo y acompaño. Es un niño que a pesar de las dificultades, sale adelante".

María Pía Copello se quiebra en vivo al despedirse de ‘Esto es guerra’

La conductora de TV María Pía Copello sorprendió a todos los seguidores de ‘Esto es guerra’ con un lamentable anuncio. La figura de América TV decidió abandonar el programa por una razón muy importante en su vida.

La animadora infantil reveló, entre lágrimas, que abandona 'EEG' por su familia y sus compañeros del set no lo podían creer al escuchar sus palabras en pleno programa en vivo.

María Pía Copello señaló que deja 'EEG' porque quiere dedicarse más tiempo a sus 3 hijos: Vasco (10), Samuel (8) y Catalina (4). Mathías Brivio anunció la noticia luego de finalizar un juego. El conductor de TV se mostró muy apenado.