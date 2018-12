Miyashiro en la TV por partida doble

Aunque todavía no empieza el 2019, Aldo Miyashiro ya tiene casi todo el año planificado. El conductor de ‘La banda del Chino’ contó que asumirá la batuta de un nuevo magazine.

Se trata de una producción de Gisela Valcárcel en la que compartirá la conducción con Yaco Eskenazi, Ethel Pozo y Rebeca Escribens. “Ya está confirmado, por lo menos yo ya firmé contrato. Estaré con dos programas en la teve, el magazine se estrenará en abril o mayo e irá de lunes a viernes en el horario de las 10 a.m.”, adelantó entusiasmado.

“Será un magazine como los de antes, de esos que ya no están en pantalla, pero tendrá un estilo moderno. El programa se basará un poco en la química de los conductores. Respecto a los contenidos, vamos a hacer de todo, pero no tocaremos los espectáculos”, agregó Aldo quien además anunció cambios en su programa nocturno.

“Con ‘La banda del Chino’ se vienen algunos cambios, no en formato pero sí con el equipo de reporteros y el productor. Martín Arredondo ya no será el productor, pues asumirá la conducción de su proyecto Celebra Perú, un programa con el que cubrirá todas las festividades del país, por ello es imposible seguir contando con él. Aún no sabemos quién tomará las riendas del programa”.

Respecto a la actuación, Aldo iniciará el año con la serie ‘Señores papis’, una producción de Michelle Alexander que protagonizará al lado de Rodrigo Sánchez Patiño y André Silva.

“Voy a interpretar a Ignacio, un empresario triunfador, que lo tiene todo en la vida, pero que solo piensa en la juerga. Es un seductor incorregible que no piensa en compromisos ni tener familia hasta que le entregan a un hijo y a partir de ahí deberá hacerse responsable. Se trata de una serie familiar que aborda la importancia de las relaciones familiares”, mencionó.

Tras esa producción, Miyashiro iniciará las grabaciones de la serie ‘Once machos’. Y el 14 de febrero próximo será el estreno de la cinta Once Machos 2. “Además, haré teatro en setiembre y para finales del 2019 grabaré una cinta de la cual no puedo dar detalles”.

Perdonó a delincuentes

Por otro lado, Aldo se refirió al reciente episodio que vivió con dos delincuentes que intentaron quitarle sus pertenencias. “Compartí lo sucedido en mi cuenta de Twitter porque los delincuentes nos amenazaron y de alguna manera quería dejar constancia de lo que sucedió antes de que se cuente otra historia”, dijo.

“Siempre aconsejo a la gente que no enfrente a los delincuentes, pero en este caso tuve que reaccionar porque estaba con mi hijo, además de unos compañeros de trabajo y sentía que era más peligroso permanecer en el carro que salir a enfrentarlos... Los delincuentes eran chicos de unos 25 años a quienes de verdad prefiero disculpar antes que denunciar. Creo que llevarlos a la comisaría era demasiado porque puedo entender este tipo de reacciones equivocadas”, finalizó.