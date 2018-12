Becky G luce irreconocible sin pestañas postizas ni maquillaje [VIDEO]

Becky G, intérprete de 'Sin Pijama', dejó sorprendido a sus seguidores de Instagram luego de publicar un video sin una gota de maquillaje. El motivo de este clip fue porque la cantante estadounidense está promocionando su nueva línea de cosméticos "Salvaje", por ello aparece en un tutorial conversando con la artista de maquillaje Ash K Holm.

Al inicio, la joven de 21 años se muestra sin una gota de cosmético en el rostro, incluso sin las pestañas postizas que realzan su belleza; y luego se aplica las sombras. Y como se puede ver en el video, a medida que se termina de maquillar, el aspecto facial de la artista estadounidense se hace más familiar, quien se volvió más popular gracias a su tema 'Mayores', la cual canta junto a Bad Bunny.

Tras esta publicación, muchos usuarios de Instagram y seguidores de la intérprete de 'Sin Pijama' comenzaron a escribir distintos comentarios entre positivos y negativos.

"Wow. Parece una persona totalmente diferente. Si la veo por la calle caminando así [sin maquillaje] ni me doy cuenta que es Becky G", "Qué horror. ¿Cuánto maquillaje lleva siempre encima? Sin maquillaje es irreconocible", "Eres guapísima. No hagas caso a esos comentarios de gente que solo ve el físico porque para mi sigues siendo genial", "Absolutamente maquillada, lo que no tiene es sombra en sus párpados, tampoco máscara de pestañas y menos pestañas postizas. Ella es linda con o sin maquillaje", fueron los mensajes que recibió la cantante de reggaaetón Becky G.

Becky G y Bad Bunny en el videoclip de 'Mayores'