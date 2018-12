Yanet García asombra a sus fans al hablar sobre el amor [VIDEO]

Yanet García es una de las celebridades mexicanas con mayor número de seguidores en Instagram y todo lo que comparte es muy comentado por sus miles de seguidores en el mundo. Una reciente publicación da fe de ello y se trata de un video donde la 'Chica del clima' termina revelando sus aspiraciones para este 2019.

Así es, el reportero Diego Barrios de 'Despierta América' aprovechó los comerciales del programa 'Hoy' de Televisa para conversar con Yanet García y le consultó sobre sus nuevos proyectos para el año que viene.

En lo profesional, la celebridad mexicana señaló que alista el estreno de su nueva película para inicios del 2019: "Estoy enfocada en mi trabajo y en mis proyectos. Además de mi película 'Bellezonismo', que se estrena a inicios del año. Veré qué pasa y cómo lo recibe la gente".

Sobre el amor, la expareja sentimental del gamer FaZe Censor dejó claro que tiene deseos de enamorarse nuevamente: "Estoy abierta al amor. Creo que eso no se le puede cerrar porque esas cosas se dan y no se planean. Dejaré que la vida me siga sorprendiendo".

Actualmente, Yanet García tiene 28 años y gracias a su profesionalismo y su encantadora personalidad se ha ganado un espacio en la televisión mexicana y ello se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 8 millones de followers.

Además, Yanet García presenta el reporte del clima con una pegajosa canción y es todo un éxito entre los seguidores del programa 'Hoy', espacio televisivo de éxito mundial.

La recientes declaraciones de Yanet García sobre el amor