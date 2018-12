Chris Hemsworth revela su duro entrenamiento y provoca quejas de sus fans

Mantener el físico de un superhéroe requiere de un entrenamiento constante y pesado. El cuerpo de un dios asgardiano no se consigue levantando pesas una vez a la semana sino llevando el estilo de vida que tiene el actor Chris Hemsworth, intérprete de Thor en las cintas de Marvel.



Hace unos días, Hemsworth compartió en Twitter e Instagram una muestra de su entrenamiento diario. Ejercicios para las piernas, sentadillas, brazos pecho y abdomen, fueron parte de las imágenes. Sus fanáticos no solo quedaron impactados por las imágenes, sino criticaron al actor, no por lucir su musculatura, sino por realizar maniobras que para muchos son difíciles de imitar.

"¡Inténtalo 10 veces!", escribió Chris Hemsworth. "No necesitas equipo, es de bajo impacto y super funcional. Después te sentirás como si estuvieras usando un par de botas de cemento".





Sin ningún equipamiento especial, el actor muestra cómo entrena intensamente y con muchas repeticiones en cada una de las series que le toca ejecutar. En su publicación, Chris Hemsworth recomienda a sus seguidores a hacer lo mismo, sin imaginar la respuesta que recibiría de cada uno de ellos. "Solo me cansé de verlo","¿Cuánta fuerza tiene este hombre?", "Hice el entrenamiento de Hemsworth y he decidido ser Tony Stark", son algunos de los comentarios que se logran leer en redes.

Avengers 4: revelan imagen del superhéroe que salvará a Iron Man

En una parte del tráiler se ve cómo Iron Man envía un mensaje con la última reserva de energía de su traje, con la intención de decirle a Pepper lo mucho que la amaba y lamenta haber abandonado la Tierra. La escena fue una de las más conmovedoras para los seguidores, quienes se preguntan sobre cómo lograrán salir del predicamento.

A través de Instagram, una nueva filtración sobre Avengers 4 emocionó a millones de fans, ya que las esperanzas no estaría perdidas para Iron Man y Nébula, ya queun superhéroe se acercaría a la nave que está a la deriva en el espacio con la intención de ayudarlos. Pese a que no está claro sobre quién es el misterioso personaje, las primeras hipótesis fueron reveladas.