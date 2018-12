Kate del Castillo retorna a México por primera vez tras polémica por 'El Chapo'

La actriz Kate del Castillo confirmó que estará en México para estas fechas navideñas, un viaje que pondría fin a su entrañable ausencia de más de dos años tras problemas legales que afrontó por el encuentro que tuvo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Kate del Castillo confesó a la agencia EFE estar emocionada de visitar a sus padres y disfrutar de unos días de descanso durante las fiestas de fin de año, en los que además estará en su casa de Los Ángeles, donde se instaló desde el controversial encuentro que mantuvo en 2015 con uno de los más grandes narcotraficantes de México, ahora encarcelado en Nueva York.

La protagonista de 'La Reina del Sur' expresó que a pesar de que los temas judiciales en su país están resueltos, pero no está segura si entrará a México sin ningún problema, aunque confía en que no se registren imprevistos.

Además, Kate del Castillo aseguró que la decisión de regresar no ha estado motivada por el cambio de Gobierno en México, ahora al mando de Andrés Manuel López Obrador, y resaltó que no necesita "luz verde de nadie" para ingresar a su país.

"El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito ninguna aprobación de ningún Gobierno", acotó.

Kate del Castillo expresó que está dispuesta a mantener una diálogo con el actual jefe del Ejecutivo mexicano, pero pidió que los miembros del nuevo Gobierno se enteren cómo sucedieron las cosas en el polémico caso con Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

"No tengo nada que esconder, ni tengo que pedir ningún favor. Es cuestión de que se pongan a leer mi caso y que se enteren de qué se trata", agregó.

Hasta entonces, Kate del Castillo no sabe lo que podría pasar en su retorno a México, pese a que acudió hasta las instancias internacionales para resolver su caso que le ha mantenido alejada de su familia en la tierra que la vio nacer y crecer.

Kate del Castillo en Netflix: 'Cuando conocí al 'Chapo'