Miss Perú envía contundente mensaje al saber que comparte habitación con Miss España

La representante de Perú en el Miss Universo, Romina Lozano, se encuentra en Tailandia para poder concursar junto a otras 94 candidatas por la ansiada corona de belleza. Hace algunos días se supo que ella comparte habitación con la Miss España, Ángela Ponce, mientras dura su estadía en Bangkok.

Este último hecho generó que en las redes sociales se generara todo tipo de comentarios, en alusión a la condición de Ángela Ponce, quien es la primera mujer transexual que participa en el Miss Universo.

La modelo peruana escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde resaltó las virtudes de Miss España en cuanto a su forma de ser y cuál es la percepción que tiene de ella durante estos días de convivencia.

"Con mucha felicidad, les comparto esta foto con (Miss) España, mi rommate. Tengo la suerte de poder compartir la habitación junto a alguien hermosa en todo sentido; este viaje se ha convertido para mí en algo increíblemente educacional, me ha inspirado. Ángela Ponce es alguien de coraje, de ejemplo, de que sin importar quién seas o de dónde vengas puedes cumplir tus sueños. (Ella) es digna de respeto y admiración", escribió Miss Perú.

Asimismo, Romina Lozano se refirió sobre las críticas que pesan en contra de su compañera de habitación y dejó un mensaje a todos los detractores. Ella adjuntó una foto con Ángela Ponce.

"Todo está en aceptar a la gente tal y como es. No es sobre una sola persona, es sobre millones de personas, no solo es por ella o por mí, es sobre todos nosotros, aceptarnos tal cual somos, todos somos diferentes y eso no es malo. Cada uno tiene una misión aquí y lo más primordial es ser feliz y vivir en unión, respeto y tolerancia. Empecemos ahora y hagámoslo juntos", agregó.

Tras la publicación en Instagram, seguidores de Miss Perú han aplaudido sus palabras y la han felicitado. “Qué lindo mensaje Romina, y tienes mucha razón, Ángela Ponce es una mujer valiente que está cumpliendo un sueño en este momento. Mucha suerte a las dos, merecen la corona por tanta belleza y humildad. No solo son personas preciosas, también grandes seres humanos. Cariños”, escribió una usuaria.