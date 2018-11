Michael J. Fox sobre su enfermedad de párkinson: "Hago lo que necesito hacer"

Michael J. Fox, el emblemático protagonista de la saga Volver al futuro, confió que a los 29 años, cuando le diagnosticaron la enfermedad de párkinson, no lo asimiló y se entregó a la bebida. "Honestamente, mi primera reacción fue: 'Has cometido un error, no eres consciente de quién soy", dijo a la revista Closer Weekly. "Simplemente pensé: 'Es absurdo que esto me esté sucediendo'. Tuve ese diagnóstico, me asusté y salí corriendo".

Fox reconoce que le hizo frente a la noticia recurriendo al alcohol. "Respondí bebiendo demasiado. Bebí para borrarlo, para que se fuera. Pero el abuso causó tensión en mi matrimonio, que siempre había sido bueno y desde entonces fue asombroso", añadió.

El intérprete está casado con la actriz Tracy Pollan desde 1988 con quien tiene tienen cuatro hijos. "Mi esposa es una persona increíble. La admiro por su capacidad para lidiar con esto, y también por impedirme lidiar con todo esto de una manera errónea bebiendo o enfadándome. Y si tuviera que usar una palabra para describir a mis hijos sería 'Normal'. Ellos se lo toman como algo natural. No sé cómo hemos tenido tanta suerte de que hayan salido así, pero lo aplican en todo lo que hacen. Es genial", confesó.

A sus 57 años Michael J. Fox, ahora tiene una visión diferente de la vida: "Está bien entender dónde estoy hoy, pero no tengo que pasar mucho tiempo pensando en dónde estaré mañana. Hago lo que necesito hacer, hacer ejercicio o tomar mis medicamentos correctamente o descansar lo suficiente", advierte.

Con sus reflexiones y experiencia, Fox espera ayudar a otros enfermos de parkinson y mostrarles que ellos también pueden vivir la vida al máximo. "Alguien dijo: 'Algún día, habrá una cura para la enfermedad de Parkinson, y será por ti'". Fue la primera vez que realmente me impactó. Si eso sucede, es mucho más especial que cualquier película o programa de televisión", finalizó.