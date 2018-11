Giuliana Rengifo reaparece tras rumores de intento de suicidio [VIDEO]

Este fin de semana, Giuliana Rengifo estuvo en el ojo de la tormenta, luego que se especulara que se habría intentado suicidar en la ciudad de Cajamarca. Según un policía del lugar, la cantante de cumbia se habría cortado las venas e inclusive habría ingerido pastillas.

Horas más tarde que el rumor llegar a los medios de comunicación, la ex Alma Bella publicó en sus redes sociales que todo se habría tratado de una descompensación, pero, para descartar todo tipo de rumores, la cantante reapareció en las cámaras de América TV para contar su verdad.

"Si yo me hubiera querido suicidar como dicen todos, pues me hubiera tirado de un balcón, hubiera querido morirme verdaderamente, no hacer de esto un morbo, un show", señaló Giuliana. Descartó además que lo que cuenta el policía sea cierto. "El policía dice que yo le he dicho que yo me he hecho daño, e incluso dice que ha visto mis dos muñecas con sangre, yo creo que están exagerando".

Lo que sucedió en realidad es que tras regresar al hotel de una reunión con amigos, su esposo salió a comprar a la farmacia y ella se quedó sola, y es cuando decide tomar agua, para lo que cogió un vaso y en ese instante se desvaneció y se cortó la mano. Cuando reaccionó y se dio cuenta que tenía un corte en la mano, llamó a recepción llorando para que le manden un médico y la ayuden con la herida.

Giuliana Rengifo descarta los rumores de intento de suicidio

Aprovechó esta oportunidad para asegurar que lleva una relación estable y tranquila de casi tres años, y este acontecimiento les ha servido para unirse como pareja y proteger más a sus hijas por todo lo que se está comentando.