Flavia Laos comparte tip sobre moda, pero termina siendo criticada

Flavia Laos comenzó su carrera artística desde muy pequeña y consiguió gran popularidad por su participación en la telenovela 'Ven baila quinceañera' de América TV. Actualmente la modelo y actriz tiene un gran número de seguidores en Instagram y se ha convertido en una de las influencers nacionales con mayor aceptación.

Esta popularidad le es favorable, como también le puede jugar en contra cuando comete el más mínimo error en sus compartidos de Instagram. Un claro ejemplo de ello es una reciente publicación que Flavia Laos realizó en su cuenta oficial donde intentó dar un tip de moda, pero terminó siendo muy criticada por algunos usuarios.

"¡Hola, chicos! Ustedes saben que amo la moda, es por eso que les tengo una gran noticia. Estoy usando mi vestido de Moda Perú. Es un vestido que desde el primer momento que lo vi me enamoré ¿No les encanta también? Si quieren saber más sobre la marca de vestidos de gala ¡No pueden perderse todos los hermosos modelos que tienen!", fue la descripción de su fotografía.

Según se pudo ver en la instantánea. Flavia Laos se dejó ver en una vestido totalmente largo, que según los usuarios no le favorecía: "Es muy largo", "no pasa nada con tu asesor de imagen", "cuando entenderás que los vestidos largos no te favorecen", "no sabes nada de moda", "dices que amas la moda, pero desde cuándo", "es tan linda para usar vestidos tan feos que no van con su estatura" y "linda, pero es un vestido súper largo. Mucho vuelo y debes buscar algo más como para ti".

Ante estos mensajes negativos, Flavia Laos no se pronunció al respecto, pero sus verdaderos fans no dudaron en llenar la sección comentarios para defender a su actriz favorita: "Me encanta cómo te queda. Además, lo más importante es que tú te sientas bella y cómoda", "ese vestido te queda mucho mejor. ¿Por qué no lo usaste en la preventa de América TV?" y "precioso vestido, pero te falta crecer y puede quedarte mejor".