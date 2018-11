Milett Figueroa habla de las salidas de Patricio Quiñones y Michela Elias [VIDEO]

Patricio Quiñones y Michela Elias salen desde hace varias semanas, pese a que ninguno de los dos han confirmado el romance. Recientemente, la expareja del bailarín, Milett Figueroa comentó sobre qué opina de esta parejita que se ha conformado en ‘Chollywood’ en el programa ‘Válgame Dios’.

"Les deseo felicidad a todo el mundo. Si, es linda, (¿Cómo te llevas con ella?) Muy bien", respondió la actriz de ‘De vuelta al barrio’ para las cámaras de 'Válgame Dios'. Pese a que la reportera insistió en sacarle mayor información, la modelo sostuvo que ya no pertenece a la farándula.

"Yo los respeto mucho chicos, pero ahora yo me dedico a algo que no tiene que ver con la farándula y así quiera, no tenemos ningún tipo de relación ", declaró Milett Figueroa para la cámara de TV. Estas declaraciones tomaron por sorpresa a los conductores del programa, Rodrigo González y Gigi Mitre.

Milett Figueroa también dijo que por ahora se encuentra tranquila desarrollándose en la industria de la actuación y que no tiene por qué hablar de su expareja. Finalmente, la modelo descartó realizar algún proyecto en el canto, pese a que ha compartido videos interpretando dentro de un estudio de grabación. Según la figura pública, sólo está explorando esa disciplina para complementar su carrera de actuación.



Bailarín

Patricio Quiñones habló por primera vez de sus salidas con Michela Elias. "Ella (Michela Elías) es muy divertida y tiene una actitud diferente. Yo entre mi seriedad soy el que hace reír, pero que me hagan reír es muy difícil que lo logren y ella lo consiguió. Eso me ha sorprendido, ella me saca de cuadro y es una loca", declaró el bailarín para el programa de Rodrigo González.