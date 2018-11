Paula Ávila envía contundente mensaje por actitudes de hichas del River Plate

A través de Twitter, la combatiente Paula Ávila se pronunció sobre lo sucedido en Argentina. Como se sabe hoy se jugaba la final de la Copa Libertadores, en la que se encontrarían River Plate y Boca Juniors, esta vez en el estadio solo estaría presente la hinchada del River Plata. Sin embargo, a la llegada del bus de Boca Juniors, algunos hinchas locales atentaron contra los jugadores xeneizes lanzando objetos y gas pimienta por las ventanas.

Trascendió además que lo jugadores resultaron heridos y el partido quedó postergado unas horas. La argentina Paula Ávila no toleró estos acontecimientos y se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter. "Lo vuelvo a repetir! Que asco el ejemplo que damos los argentinos con el fútbol! No aprendemos más que pena que un deporte tan lindo no se pueda disfrutar en paz, en familia.. una lastima!". Su mensaje supera los 65 'me gusta' y cuenta con comentarios de sus seguidores quienes coinciden con la opinión de la argentina.

La popular 'Poly' siempre ha hecho notar su fanatismo por el deporte rey, y es que a través de sus redes sociales ha demostrado que estuvo atenta a la primera final de la Copa Libertadores y también al campeonato local.

Por su parte, Mathías Brivio también se pronunció sobre lo acontecido. El conductor de 'Fox Sports Radio Perú' escribió: "A punto de suspenderse la final... Una vergüenza", sus seguidores también respondieron y mostraron su molestias por lo sucedido. Se espera que el partido pueda jugarse hoy, y alguno de los dos equipos se corone como campeón.