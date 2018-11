¿Ariana Grande y Pete Davidson se tatuaron iguales luego de su ruptura?

Ariana Grande y Pete Davidson mantiene varias cosas en común que pocos lo saben; sin embargo, algunos detalles que ambos se hicieron antes de su ruptura que no les convierte en las figuras más orgullosas del entretenimiento.

¿Qué es lo que les molesta tanto? Ariana Grande y Pete Davidson han coincidido en dos de sus tatuajes que están siendo comentados en la esfera virtual. Según algunos medios especializados, la cantante habría intentado eliminar varios de los dibujos plasmados en su piel que simbolizaron parte del romance que tuvo con su ex.

Luego que las jóvenes artistas acaparan la mayor cantidad de portales de entretenimiento tras su ruptura, la intérprete de 'Thanks u, next' habría modificado uno de sus tatuajes que, indirectamente, ha coincidido con el de Pete Davidson que tiene en su cuello.

Pete Davidson que, inicialmente presumía en símbolo de 'Play boy' en su cuello, modificó ese dibujo y lo transformó en un corazón negro, similar al que recientemente Ariana Grande lució en sus dedos de la mano izquierda, donde antes plasmó el nombre de Pete.

Ariana Grande dejó ver su tatuaje, de forma inconsciente, mientras promocionaba su próximo video musical para 'Thanks u, next'. Los comentarios en redes sociales evidenciaron que las similitudes de los dibujos con el de su ex Pete fueron obvias.

"Estoy vacía y mi corazón está negro", explicó Ariana Grande respecto a la pregunta del significado del tatuaje de corazones de emoji negros. Tras inquietudes de sus fans, la intérprete de 'God is a woman' manifestó cómo está su alma tras los diversos sucesos en su vida.

"Todo esto sucede en el transcurso de 3 de las peores semanas de mi vida. Aunque me brindaron tanta luz como pudieron", escribió Ariana Grande en Twitter el viernes, con referencia a Davidson y la muerte de su ex novio Mac Miller.

Al parecer, las vidas de Ariana Grande y Pete Davidson se ven marcadas por algo en común, pese a que ellos hayan puesto punto final a su relación mediática que sorprendió a más de uno en su momento.

Ariana Grande y Pete Davidson

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)