Instagram: alejada de escándalos, Milett Figueroa sorprende con cambio de look

Milett Figueroa decidió alejarse de los escándalos para darle un nuevo rumbo a su carrera como actriz y modelo. En medio de sus sesiones de preparación, la joven sorprendió a sus cerca de 2 millones de seguidores en Instagram al publicar una fotografía en la que aparece con una apariencia renovada.

Un selfie nos permite ver cómo Milett Figueroa dejó de lado su cabellera marrón para darle un tono más claro. Sus fanáticos son los más sorprendidos y no han dudado en enviarle halagadores mensajes.

En la imagen se le puede ver a Milett Figueroa luciendo una gorra, pero serían los cibernautas que resaltaría de inmediato su nuevo tono de cabello, el cual ahora tiene un color rojizo.

“¿Con pelo rojo? Ohhh Milett, se te ve muy bien”, “Tu nuevo color de cabello está muy bonito” y “Se te ve hermosa, te queda muy bien”, son algunos de los comentarios que se logran leer en Instagram.







Milett Figueroa y la Preventa de América TV

Para muchos de los asistentes a la Preventa de América TV sorprendió no ver a Milett Figueroa entre los invitados, teniendo en cuenta que ella ha participado en varias producciones del canal. Incluso en la publicación de su cambio de look, sus propios fans la interrogaron sobre su ausencia en el evento.

“¿Por qué no fuiste a la Preventa de América TV? Pasó algo”, “Milett ya no sales en 'De vuelta al barrio', ya no te veo en la serie” y "Te queríamos ver en la preventa", son algunas de las preguntas y comentarios que sus fanáticos dejaron en Instagram. Sin embargo, Milett Figueroa no ha contestado.