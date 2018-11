Miss Universo 2018: Romina Lozano impactó con traje inspirado en 'sirenas de la selva'

Con solo 21 años, Romina Lozano, Miss Perú 2018, viene atravesando arduas sesiones de preparación para representar al Perú en el Miss Universo, evento que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre en Bangkok, Tailandia.

En medio de los preparativos, la joven modelo compartió el traje que utilizará en la gala de belleza, el cual está inspirado en las leyendas de las sirenas de la amazonía peruana.

Con un vistoso traje que se robó la atención de todos los presentes en un programa matutino, Romina Lozano dio muestra de las sorpresas que se pueden hallar en su vestuario. Desde una corona en la cabeza, seguido por un arco de hojas en la espalda y una falda transformable, la joven peruana apunta, no solo con su belleza, sino con su destreza en la pasarela y su personalidad, quedarse con el título de Miss Universo 2018.

Quien no dudó en apoyar a la representante peruana fue Jessica Newton, directora del Miss Perú en el país. “¿Sabías de la leyenda de las sirenas del Río Yacuma? ¿Oíste hablar de la Yacumama? Nuestra Amazonía está llena de mitos y leyendas que la hacen mágica. Nuestra reina @romilozano está feliz de llevar un traje inspirado en la selva peruana ,donde tuvo la suerte de nacer”, exclamó la experta a través de su cuenta de Instagram.





¿Quién es Romina Lozano?

Como se sabe, Romina Lozano nació en un hogar humilde de Bellavista, región San Martín. Durante una entrevista para TV SIS (Seguro Integral de Salud), la joven contó orgullosa haber sido beneficiaria del programa médico, debido a su precaria situación económica; sin embargo aclaró que se desafilió una vez que su economía familiar mejoró.

En el 2015 fue finalista en el Miss Teen Sea of the World Perú y un año después, en el Elite Model Look. En 2017, Romina Lozano fue coronada Miss Perú Callao y, posteriormente, Miss Perú Universo.

En cuanto a sus estudios, Romina Lozano estudió Aviación Comercial, en la especialidad de sobrecargo. Luego siguió estudios de nutrición.