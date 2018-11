Yanet García recordó a Freddie Mercury con sexy atuendo [VIDEO]

Es viral en Instagram. Tras el éxito de la película 'Bohemian Rhapsody', un espacio de Televisa, 'Hoy', decidió conmemorar al Freddie Mercury con un programa especial dedicado a él, donde todos los presentadores lucieron atuendos alusivos al líder de Queen y Yanet García no fue la excepción.

Así es, la 'Chica del clima' sorprendió a sus miles de fans en el mundo al lucirse con un ceñido atuendo que hacía referencia a Freddie Mercury. Según se pudo ver en su cuenta de Instagram, la conductora mexicana optó por un enterizo con diseño de cocos, traje que alguna vez usó el músico.

Yanet García se encargó de compartir un video desde su cuenta de Instagram y sus seguidores no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios: "beautiful baby", "me enamoras más de la cuenta", "me robas el día" y "belleza de mujer".

Actualmente, Yanet García tiene 28 años y gracias a su profesionalismo y su encantadora personalidad se ha ganado un espacio en la televisión mexicana y ello se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 8 millones de followers.

Además, Yanet García presenta el reporte del clima con una pegajosa canción y es todo un éxito entre los seguidores del programa 'Hoy', espacio televisivo de éxito mundial.

Yanet García responde a presentadora que minimizó su trabajo

La mexicana rompió su silencio y dejó contundente mensaje a la nueva 'Chica del clima' de Monterrey. La compañera de conducción de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, de forma inteligente, le respondió a Pamela Longoria, quien adujo que la encargada de dar el pronóstico climatológico solo muestra su derrier y no tiene las cualidades para estar en ese bloque de TV.

"Frente frío #10 abandonará el territorio nacional por el mar Caribe, su masa de aire polar mantendrá temperaturas frías para casi todo el territorio nacional. Poco a poco se irá recuperando la temperatura en los próximo días, gracias al cielo soleado", se le escucha decir a Yanet García en un video que público en Instagram.