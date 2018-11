Elton John enamora a usuarios de Twitter con video por Navidad

El músico y cantante británico Elton John está remeciendo las redes gracias a un emotivo video donde se rescata el verdadero sentido de la Navidad: el amor de la familia que perdura para toda la vida. "Qué placer fue ser parte de este maravilloso comercial de Navidad: Espero que lo disfruten", publicó John en su cuenta de Twitter.

El video inicia con Elton John en el presente tocando el piano, en medio de una casa con luz tenue y adornada con un árbol de Navidad. El músico toca solo, en un hogar, al parecer vacío y se le ve melancólico.

Conforme transcurre el video, que tiene por fondo musical el tema Your Song, el espectador se sumerge en un viaje que recorre los diferentes momentos más emblemáticos de la vida profesional de Elton John, pero en retroceso: del presente hasta su infancia. En las últimas escenas se muestra a un niño pequeño que va ilusionado a abrir su regalo de Navidad, ante la atenta mirada amorosa de su madre y abuela.

Al romper el papel se encuentra con un piano enorme, lo abre y toca un par de teclas, la misma melodía con la que inicia el video y que en un rápido cambio de escena termina rematando el músico, para luego cerrar el instrumento con melancolía. "Algunos regalos son más que un regalo", es el mensaje final del anuncio publicitario que se hizo para una tienda de instrumentos que venderá por primera vez el instrumento musical.





What a pleasure it was to be part of this wonderful @jlandpartners Christmas advert. Hope you enjoy it. Elton xo

